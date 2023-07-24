https://sputniknews.com.tr/20230724/tarlada-uyurken-kamyonetin-ezdigi-4-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1073926052.html
Tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T21:03+0300
2023-07-24T21:03+0300
2023-07-24T21:03+0300
türkiye
bursa
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çocuk
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İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde, hasat için Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin çalıştığı tarlada ailesinin yanında bulunan 4 yaşındaki Esmanur Solmuş, tarlanın bir kenarında uyudu.Tarla sahibi Akif A. (45) yönetimindeki kamyonet, uyuyan çocuğun üzerinden geçti.Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Esmanur Solmuş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Hastaneye gelen çocuğun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
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bursa, tarla, çocuk
Tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde, hasat için Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin çalıştığı tarlada ailesinin yanında bulunan 4 yaşındaki Esmanur Solmuş, tarlanın bir kenarında uyudu.
Tarla sahibi Akif A. (45) yönetimindeki kamyonet, uyuyan çocuğun üzerinden geçti.
Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Esmanur Solmuş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye gelen çocuğun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.