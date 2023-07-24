https://sputniknews.com.tr/20230724/tarlada-uyurken-kamyonetin-ezdigi-4-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1073926052.html

Tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

bursa

tarla

çocuk

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İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde, hasat için Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin çalıştığı tarlada ailesinin yanında bulunan 4 yaşındaki Esmanur Solmuş, tarlanın bir kenarında uyudu.Tarla sahibi Akif A. (45) yönetimindeki kamyonet, uyuyan çocuğun üzerinden geçti.Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Esmanur Solmuş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Hastaneye gelen çocuğun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

türkiye

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bursa, tarla, çocuk