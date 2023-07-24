https://sputniknews.com.tr/20230724/tarim-bakani-yumakli-rusyadan-gelen-ucaklar-yanginlarin-sondurulmesinde-aktif-rol-aliyor-1073924213.html

Tarım Bakanı Yumaklı: Rusya’dan gelen uçaklar yangınların söndürülmesinde aktif rol alıyor

Tarım Bakanı Yumaklı: Rusya’dan gelen uçaklar yangınların söndürülmesinde aktif rol alıyor

Kabine Toplantısı sonrasında Sputnik’in sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki bölgede devam eden orman yangınlarının söndürülmesi... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T20:12+0300

2023-07-24T20:12+0300

2023-07-24T20:17+0300

görüş

rusya

ibrahim yumaklı

türkiye

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

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Hava sıcaklığının artması ile birlikte orman yangını haberleri art arda gelmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, son zamanda meydana gelen yangınların söndürülmesi için yoğun bir mücadele verdi. Orman yangınları ile mücadelede Rusya’da gelen Be-200 model uçaklarda görev almaya başladı. Kabine Toplantısı sonrasında Sputnik’in sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu bölgesi ile Manisa Saruhan’da devam eden orman yangınlarına ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü belirterek “İki bölgede yangınlar devam ediyor. Yangınların söndürülmesi için arkadaşlarımızın çalışmalarının devam ediyor” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından Türkiye'ye gönderilen iki amfibi yangın söndürme uçağının da çalışmalarda kullanıldığını ifade eden Yumaklı “Rusya’dan talep ettiğimiz yangın söndürme uçakları geldi ve çalışmalarda aktif olarak görev yapıyor” bilgisini paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230723/rus-ucaklari-turkiyedeki-yanginlarin-sondurulmesine-yardim-ediyor-1073885366.html

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rusya, ibrahim yumaklı, türkiye, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri