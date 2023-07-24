Tarım Bakanı Yumaklı: Rusya’dan gelen uçaklar yangınların söndürülmesinde aktif rol alıyor
20:12 24.07.2023 (güncellendi: 20:17 24.07.2023)
© AA / Tarım ve Orman BakanlığıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
© AA / Tarım ve Orman Bakanlığı
Kabine Toplantısı sonrasında Sputnik’in sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki bölgede devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için ekiplerin yoğun çalışma verdiğini açıkladı.
Hava sıcaklığının artması ile birlikte orman yangını haberleri art arda gelmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, son zamanda meydana gelen yangınların söndürülmesi için yoğun bir mücadele verdi.
Orman yangınları ile mücadelede Rusya’da gelen Be-200 model uçaklarda görev almaya başladı.
Kabine Toplantısı sonrasında Sputnik’in sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu bölgesi ile Manisa Saruhan’da devam eden orman yangınlarına ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü belirterek “İki bölgede yangınlar devam ediyor. Yangınların söndürülmesi için arkadaşlarımızın çalışmalarının devam ediyor” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından Türkiye'ye gönderilen iki amfibi yangın söndürme uçağının da çalışmalarda kullanıldığını ifade eden Yumaklı “Rusya’dan talep ettiğimiz yangın söndürme uçakları geldi ve çalışmalarda aktif olarak görev yapıyor” bilgisini paylaştı.
Orman yangınları ile mücadelede Rusya’da gelen Be-200 model uçaklarda görev almaya başladı.
Kabine Toplantısı sonrasında Sputnik’in sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu bölgesi ile Manisa Saruhan’da devam eden orman yangınlarına ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü belirterek “İki bölgede yangınlar devam ediyor. Yangınların söndürülmesi için arkadaşlarımızın çalışmalarının devam ediyor” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından Türkiye'ye gönderilen iki amfibi yangın söndürme uçağının da çalışmalarda kullanıldığını ifade eden Yumaklı “Rusya’dan talep ettiğimiz yangın söndürme uçakları geldi ve çalışmalarda aktif olarak görev yapıyor” bilgisini paylaştı.