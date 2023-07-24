https://sputniknews.com.tr/20230724/sudanda-kalkis-sirasinda-ucak-dustu-9-olu-1073886862.html
Sudan’da kalkış sırasında uçak düştü: 9 ölü
Sudan’da kalkış sırasında uçak düştü: 9 ölü
Sudan’da bir uçağın kalkış sırasında düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T00:12+0300
2023-07-24T00:12+0300
2023-07-24T00:12+0300
dünya
sudan
uçak kazası
uçak
kuzey afrika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071250147_55:0:779:407_1920x0_80_0_0_a34813d4c61933e2d3be467253255f6b.jpg
Sudan ordusu, ülkenin doğusundaki Port Sudan Havalimanı'nda, Antonov tipi sivil kargo uçağının, kalkış sırasında düştüğünü ve 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Ordudan yapılan açıklamada, "Bu akşam, Port Sudan Havalimanı'nda, Antonov tipi sivil kargo uçağı, kalkış sırasında teknik bir arıza sonucu düştü" ifadeleri yer aldı.Kazada, 4'ü askeri personel olmak üzere, 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bir çocuğun da sağ kurtulduğu aktarıldı.
sudan
kuzey afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071250147_145:0:688:407_1920x0_80_0_0_4db0c36cfecf948c2ee423bb8997a827.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sudan, uçak kazası, uçak, kuzey afrika
sudan, uçak kazası, uçak, kuzey afrika
Sudan’da kalkış sırasında uçak düştü: 9 ölü
Abone ol
Sudan’da bir uçağın kalkış sırasında düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Sudan ordusu, ülkenin doğusundaki Port Sudan Havalimanı'nda, Antonov tipi sivil kargo uçağının, kalkış sırasında düştüğünü ve 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, "Bu akşam, Port Sudan Havalimanı'nda, Antonov tipi sivil kargo uçağı, kalkış sırasında teknik bir arıza sonucu düştü" ifadeleri yer aldı.
Kazada, 4'ü askeri personel olmak üzere, 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bir çocuğun da sağ kurtulduğu aktarıldı.