https://sputniknews.com.tr/20230724/sudanda-kalkis-sirasinda-ucak-dustu-9-olu-1073886862.html

Sudan’da kalkış sırasında uçak düştü: 9 ölü

Sudan’da kalkış sırasında uçak düştü: 9 ölü

Sudan’da bir uçağın kalkış sırasında düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T00:12+0300

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dünya

sudan

uçak kazası

uçak

kuzey afrika

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Sudan ordusu, ülkenin doğusundaki Port Sudan Havalimanı'nda, Antonov tipi sivil kargo uçağının, kalkış sırasında düştüğünü ve 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Ordudan yapılan açıklamada, "Bu akşam, Port Sudan Havalimanı'nda, Antonov tipi sivil kargo uçağı, kalkış sırasında teknik bir arıza sonucu düştü" ifadeleri yer aldı.Kazada, 4'ü askeri personel olmak üzere, 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bir çocuğun da sağ kurtulduğu aktarıldı.

sudan

kuzey afrika

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sudan, uçak kazası, uçak, kuzey afrika