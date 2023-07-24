https://sputniknews.com.tr/20230724/rusya-disisleri-ukraynanin-yeni-saldirilarina-sert-bicimde-karsilik-verme-hakkini-sakli-tutuyoruz-1073917000.html
Rusya Dışişleri: Ukrayna'nın yeni saldırılarına sert biçimde karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz
Rusya Dışişleri: Ukrayna'nın yeni saldırılarına sert biçimde karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz
Rusya Dışişleri, Ukrayna’nın başkent Moskova ve Kırım’a düzenlediği yeni drone saldırılarına sert bir biçimde karşılık verme hakkını Rusya tarafının saklı... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T16:36+0300
2023-07-24T16:36+0300
2023-07-24T16:36+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
moskova
kırım
drone
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Ukrayna hükümetinin bu sabah başkent Moskova ve Kırım’a drone’larla düzenlediği saldırılara ilişkin, “Kiev rejiminin işlediği bu yeni suçları kınıyoruz. Ayrıca uluslararası topluma bu saldırıların hak ettiği tepkiyi vermesi çağrısını yapıyoruz” açıklaması yapıldı.Rusya Dışişleri yetkilileri ayrıca, “(Ukrayna hükümetinin saldırıları karşısında) Rusya tarafı, sert karşı tedbirler uygulama hakkını kendinde saklı tutar” vurgusunu yaptı.Açıklamada, “Yaşananları, Ukrayna’nın askeri-siyasi yönetiminin sivil nüfusu korkutmak adına başvurduğu terörist yöntemler olarak değerlendiriyoruz. Zira söz konusu saldırıların askeri bakımdan hiçbir anlamları ya da maksatları bulunmuyordu” ifadeleri yer aldı.Rusya Dışişleri yetkilileri ayrıca, yeni drone saldırıları hakkında Soruşturma Komitesi’nin bir ceza davası açtığı hatırlatmasını yaptı ve “Saldırıların sorumlularının tamamı bulunacaktır ve cezalarını çekecektirler” dedi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Kırım’a saldırı girişiminde bulunan 17 Ukrayna drone’unun engellendiğini duyurmuştu. Başkent Moskova’yaysa iki drone ile saldırı teşebbüsünde bulunulduğu kaydedildi. Ukrayna’nın sabaha karşı ve sabah saatlerinde düzenlediği bu saldırılar sırasında hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, moskova, kırım, drone
Rusya Dışişleri: Ukrayna'nın yeni saldırılarına sert biçimde karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz
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Rusya Dışişleri, Ukrayna’nın başkent Moskova ve Kırım’a düzenlediği yeni drone saldırılarına sert bir biçimde karşılık verme hakkını Rusya tarafının saklı tuttuğu uyarısını yaptı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Ukrayna hükümetinin bu sabah başkent Moskova ve Kırım’a drone’larla düzenlediği saldırılara ilişkin, “Kiev rejiminin işlediği bu yeni suçları kınıyoruz. Ayrıca uluslararası topluma bu saldırıların hak ettiği tepkiyi vermesi çağrısını yapıyoruz” açıklaması yapıldı.
Rusya Dışişleri yetkilileri ayrıca, “(Ukrayna hükümetinin saldırıları karşısında) Rusya tarafı, sert karşı tedbirler uygulama hakkını kendinde saklı tutar” vurgusunu yaptı.
Açıklamada, “Yaşananları, Ukrayna’nın askeri-siyasi yönetiminin sivil nüfusu korkutmak adına başvurduğu terörist yöntemler olarak değerlendiriyoruz. Zira söz konusu saldırıların askeri bakımdan hiçbir anlamları ya da maksatları bulunmuyordu” ifadeleri yer aldı.
Rusya Dışişleri yetkilileri ayrıca, yeni drone saldırıları hakkında Soruşturma Komitesi’nin bir ceza davası açtığı hatırlatmasını yaptı ve “Saldırıların sorumlularının tamamı bulunacaktır ve cezalarını çekecektirler” dedi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Kırım’a saldırı girişiminde bulunan 17 Ukrayna drone’unun engellendiğini duyurmuştu. Başkent Moskova’yaysa iki drone ile saldırı teşebbüsünde bulunulduğu kaydedildi. Ukrayna’nın sabaha karşı ve sabah saatlerinde düzenlediği bu saldırılar sırasında hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.