https://sputniknews.com.tr/20230724/rus-disisleri-moskovaya-iha-saldirisi-uluslararasi-teror-eylemi-1073919448.html
Rus Dışişleri: Moskova’ya düzenlenen İHA saldırısı uluslararası terör eylemidir
Rus Dışişleri: Moskova’ya düzenlenen İHA saldırısı uluslararası terör eylemidir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu sabah Moskova’ya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının uluslararası terör eylemi olduğunu... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T17:49+0300
2023-07-24T17:49+0300
2023-07-24T17:50+0300
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, RTVI televizyonuna açıklamasında, “24 Temmuz sabahı Moskova’ya yapılan İHA saldırısı uluslararası terör eylemi” ifadesini kullandı.Daha önce Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sabah saat 4.00 iradelerinde iki İHA’nın biri ticaret merkezi diğeri iş merkezi olmak üzere iki binaya saldırdığını, ölü veya yaralının bulunmadığını açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230704/rusya-ukraynanin-moskova-yakinlarindaki-drone-saldirilarini-engelledik-1073145133.html
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moskova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, iha
moskova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, iha
Rus Dışişleri: Moskova’ya düzenlenen İHA saldırısı uluslararası terör eylemidir
17:49 24.07.2023 (güncellendi: 17:50 24.07.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu sabah Moskova’ya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının uluslararası terör eylemi olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, RTVI televizyonuna açıklamasında, “24 Temmuz sabahı Moskova’ya yapılan İHA saldırısı uluslararası terör eylemi” ifadesini kullandı.
Daha önce Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sabah saat 4.00 iradelerinde iki İHA’nın biri ticaret merkezi diğeri iş merkezi olmak üzere iki binaya saldırdığını, ölü veya yaralının bulunmadığını açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutmuştu.