https://sputniknews.com.tr/20230724/rus-disisleri-moskovaya-iha-saldirisi-uluslararasi-teror-eylemi-1073919448.html

Rus Dışişleri: Moskova’ya düzenlenen İHA saldırısı uluslararası terör eylemidir

Rus Dışişleri: Moskova’ya düzenlenen İHA saldırısı uluslararası terör eylemidir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu sabah Moskova’ya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının uluslararası terör eylemi olduğunu... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T17:49+0300

2023-07-24T17:49+0300

2023-07-24T17:50+0300

ukrayna krizi

moskova

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

iha

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, RTVI televizyonuna açıklamasında, “24 Temmuz sabahı Moskova’ya yapılan İHA saldırısı uluslararası terör eylemi” ifadesini kullandı.Daha önce Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sabah saat 4.00 iradelerinde iki İHA’nın biri ticaret merkezi diğeri iş merkezi olmak üzere iki binaya saldırdığını, ölü veya yaralının bulunmadığını açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230704/rusya-ukraynanin-moskova-yakinlarindaki-drone-saldirilarini-engelledik-1073145133.html

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