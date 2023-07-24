https://sputniknews.com.tr/20230724/putin-sayisal-rubleyi-hayata-gecirme-yasasini-imzaladi-1073911129.html
Putin, sayısal rubleyi hayata geçirme yasasını imzaladı
Putin, sayısal rubleyi hayata geçirme yasasını imzaladı
Rusya lideri Putin, sayısal rublenin hayata geçirilmesi ve ilgili elektronik platformun oluşturulması ile ilgili yasayı imzaladı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T15:10+0300
2023-07-24T15:10+0300
2023-07-24T15:10+0300
dünya
rusya
ekonomi
ruble
rus rublesi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sayısal rublenin hayata geçirilmesi ve ilgili elektronik platformun oluşturulması ile ilgili yasayı imzaladı. Belge, Rusya’nın resmi bilgilerin yer aldığı portalda yayınlandı.Sayısal ruble, Rusya’nın mevcut para biçimleriyle birlikte çıkarılacak olan ek bir Rus ulusal para birimi biçimi olup, böylece Rus rublesinin bundan böyle nakit, gayri nakdi ve sayısal olmak üzere üç biçimi olacak.Yasaya göre Rusya Merkez Bankası operatörlüğünde özel bir enformasyon sistemi olan dijital ruble platformu kullanılarak yeni parasal formatla işlem yapmak mümkün olacak.Yasa, bir takım hükümler dışında 1 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.
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rusya, ekonomi, ruble, rus rublesi
rusya, ekonomi, ruble, rus rublesi
Putin, sayısal rubleyi hayata geçirme yasasını imzaladı
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Rusya lideri Putin, sayısal rublenin hayata geçirilmesi ve ilgili elektronik platformun oluşturulması ile ilgili yasayı imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sayısal rublenin hayata geçirilmesi ve ilgili elektronik platformun oluşturulması ile ilgili yasayı imzaladı. Belge, Rusya’nın resmi bilgilerin yer aldığı portalda yayınlandı.
Sayısal ruble, Rusya’nın mevcut para biçimleriyle birlikte çıkarılacak olan ek bir Rus ulusal para birimi biçimi olup, böylece Rus rublesinin bundan böyle nakit, gayri nakdi ve sayısal olmak üzere üç biçimi olacak.
Yasaya göre Rusya Merkez Bankası operatörlüğünde özel bir enformasyon sistemi olan dijital ruble platformu kullanılarak yeni parasal formatla işlem yapmak mümkün olacak.
Yasa, bir takım hükümler dışında 1 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.