https://sputniknews.com.tr/20230724/putin-sayisal-rubleyi-hayata-gecirme-yasasini-imzaladi-1073911129.html

Putin, sayısal rubleyi hayata geçirme yasasını imzaladı

Putin, sayısal rubleyi hayata geçirme yasasını imzaladı

Rusya lideri Putin, sayısal rublenin hayata geçirilmesi ve ilgili elektronik platformun oluşturulması ile ilgili yasayı imzaladı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T15:10+0300

2023-07-24T15:10+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sayısal rublenin hayata geçirilmesi ve ilgili elektronik platformun oluşturulması ile ilgili yasayı imzaladı. Belge, Rusya’nın resmi bilgilerin yer aldığı portalda yayınlandı.Sayısal ruble, Rusya’nın mevcut para biçimleriyle birlikte çıkarılacak olan ek bir Rus ulusal para birimi biçimi olup, böylece Rus rublesinin bundan böyle nakit, gayri nakdi ve sayısal olmak üzere üç biçimi olacak.Yasaya göre Rusya Merkez Bankası operatörlüğünde özel bir enformasyon sistemi olan dijital ruble platformu kullanılarak yeni parasal formatla işlem yapmak mümkün olacak.Yasa, bir takım hükümler dışında 1 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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