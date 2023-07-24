https://sputniknews.com.tr/20230724/putin-rusya-afrikaya-tahil-tedarikinde-ukraynanin-yerini-doldurmaya-hazir-1073906291.html

Putin: Rusya Afrika’ya tahıl tedarikinde Ukrayna’nın yerini doldurmaya hazır

Putin: Rusya Afrika’ya tahıl tedarikinde Ukrayna’nın yerini doldurmaya hazır

Rusya Devlet Başkanı Putin, Afrika basınında yayınlanan yazısında, bu sene rekor seviyede tahıl hasadı beklediklerini bellirtti ve Rusya’nın, yoksul ülkelerin... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T13:39+0300

2023-07-24T13:39+0300

2023-07-24T13:39+0300

dünya

vladimir putin

afrika

konuşma

açıklama

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika basınında yayınlanan yazısında, “Sizleri temin ederim ki ülkemiz hem ticari olarak hem de karşılıksız olarak Ukrayna tahılının yerini doldurabilecek durumdadır” ifadelerini kullandı.Putin, “Dahası bu sene ülkemizde rekor düzeyde hasat bekleniyor” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı yazısında, ülkesinin çekildiği tahıl anlaşmasına ilişkin, “Tahıl anlaşması, insani maksadını yerine getiremedi ve dolayısıyla devam etmesi anlamını yitirdi” dedi.Putin ayrıca, Rusya’nın tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşmasının önündeki dolaylı kısıtlamaların, anlaşmanın şartlarından biri olmasına karşın kaldırılmadığına atıfla, “Gereksinimi olan yoksul ülkere karşılıksız olarak gübre göndermemizin önünde dahi engeller var” vurgusunu yaptı.Rusya Devlet Başkanı, yaptırımlar yüzünden Avrupa limanlarında bloke edilmiş 262 bin Rus tarım ürününden sadece 55 bin tonunun Mali ve Kenya’ya gönderilebildiğini kaydetti ve ekledi: “Geri kalanlarsa Avrupalıların insafsız ellerinde kaldılar. Üstelik bu, salt insani bir eylemden söz ediyor olmamıza karşın gerçekleşti ki prensipte böyle durumlarda yaptırımlardan bahsedilmemeli.”

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vladimir putin, afrika, konuşma, açıklama