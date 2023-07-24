https://sputniknews.com.tr/20230724/putin-cinsiyet-degistirmeyi-yasaklayan-yasa-tasarisini-imzaladi-1073922865.html
Putin, cinsiyet değiştirmeyi yasaklayan yasa tasarısını imzaladı
Putin, cinsiyet değiştirmeyi yasaklayan yasa tasarısını imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T19:30+0300
2023-07-24T19:30+0300
2023-07-24T19:30+0300
dünya
vladimir putin
cinsiyet değiştirme
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Putin'in imzaladığı yasayla Rusya Federasyonu Aile Kanunu'nun 16. maddesinde değişiklikler yapıldı.Yeni düzenlemelerle birlikte Rusya'da, tıbbi gerekçelerle zorunlu görülmediği takdirde cinsiyet değişikliği operasyonları yapılmasına izin verilmeyecek.Cinsiyet değişikliği yapmış olan kişilerin çocuk evlat edinmesi yasaklanacak. Eşlerden birinin cinsiyet değiştirmiş olması halinde evlilik akdi feshedilecek.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasa tasarısını 14 Temmuz'da kabul etmişti.Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD'de cinsiyet değişikliği ameliyatlarının son 10 yılda 50 kat arttığına işaret ederek, "İnanılmaz bir eğilim. Bu, milleti yozlaşmaya götüren yoldur" demişti.Rusya'nın ise cinsiyet değişikliğini yasaklama yolunu seçtiğini Volodin, "Bu karar vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı koruyor" ifadelerini kullanmıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, cinsiyet değiştirme
vladimir putin, cinsiyet değiştirme
Putin, cinsiyet değiştirmeyi yasaklayan yasa tasarısını imzaladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.
Putin'in imzaladığı yasayla Rusya Federasyonu Aile Kanunu'nun 16. maddesinde değişiklikler yapıldı.
Yeni düzenlemelerle birlikte Rusya'da, tıbbi gerekçelerle zorunlu görülmediği takdirde cinsiyet değişikliği operasyonları yapılmasına izin verilmeyecek.
Cinsiyet değişikliği yapmış olan kişilerin çocuk evlat edinmesi yasaklanacak. Eşlerden birinin cinsiyet değiştirmiş olması halinde evlilik akdi feshedilecek.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasa tasarısını 14 Temmuz'da kabul etmişti.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD'de cinsiyet değişikliği ameliyatlarının son 10 yılda 50 kat arttığına işaret ederek, "İnanılmaz bir eğilim. Bu, milleti yozlaşmaya götüren yoldur" demişti.
Rusya'nın ise cinsiyet değişikliğini yasaklama yolunu seçtiğini Volodin, "Bu karar vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı koruyor" ifadelerini kullanmıştı.