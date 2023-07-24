https://sputniknews.com.tr/20230724/patrusev-cinin-en-ust-duzey-diplomati-wangla-gorustu-stratejik-isbirligini-guclendirmeye-haziriz-1073928216.html

Patruşev, Çin'in en üst düzey diplomatı Wang'la görüştü: Stratejik işbirliğini güçlendirmeye hazırız

Patruşev, Çin'in en üst düzey diplomatı Wang'la görüştü: Stratejik işbirliğini güçlendirmeye hazırız

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Çin'in en üst düzey diplomatı olan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T21:45+0300

2023-07-24T21:45+0300

2023-07-24T21:45+0300

dünya

nikolay patruşev

wang yi

rusya

çin

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev ile Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang, Johannesburg'daki toplantı çerçevesinde önemli bir görüşme gerçekleştirdi.Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Wang, Pekin'in Moskova'yla stratejik işbirliğini ve karşılıklı güveni güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.Rusya ile Çin'in ikili, bölgesel ve uluslararası düzlemdeki koordinasyonu ve etkileşimini güçlendirmek istediklerini anlatan Wang, Avrasya Ekonomik Birliği'ni (AEB) Kuşak ve Yol projesine entegre etmeyi hedeflediklerini belirtti. Patruşev: Gelişmekte olan ülkelerin hak ve çıkarlarının korunmasına önemli katkı sunuyoruzPatruşev de, Rusya ile Çin'in gelişmekte olan ülkelerin hak ve çıkarlarının korunmasına, bölgede ve dünyada barış ve istikrarın desteklenmesine önemli katkı sunduğunu söyledi. Rusya'nın Çin'le stratejik işbirliğini güçlendirmeye, pratikteki işbirliğini genişletmeye, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kapsamında koordinasyon ve işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunun altını çizen Patruşev, iki ülkenin halihazırda huzursuz dönemden geçen dünyaya daha fazla istikrar getirecek güç vermeyi amaçladığını kaydetti.'Rusya ve Çin, azınlıktaki ülkelerin çıkarlarını koruyan hegemonyaya karşı koyuyor'Patruşev, Rusya ve Çin'in azınlıktaki ülkelerin çıkarlarını koruyan hegemonyaya karşı koyduğunu da vurguladı.

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nikolay patruşev, wang yi, rusya, çin