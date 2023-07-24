https://sputniknews.com.tr/20230724/pakistanda-muson-yagmurlarinin-yol-actigi-kazalarda-olenlerin-sayisi-133e-yukseldi-1073932216.html

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı kazalarda ölenlerin sayısı 133'e yükseldi

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı kazalarda ölenlerin sayısı 133'e yükseldi

Pakistan’da 25 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 133’e, yaralıların sayısı 215’e... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T23:15+0300

2023-07-24T23:15+0300

2023-07-24T23:15+0300

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pakistan

aşırı yağışlar

yağmur

yağmur suyu

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Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre, şiddetli yağışlar ülke genelinde hayatı olumsuz etkiledi.Ülkede 25 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda Pencap’ta 65, Hayber Pahtunhva’da 35, Sind’de 10, Belucistan’da 6, İslamabad'da 11, Azad Cammu Keşmir’de 5 ve Gilgit Baltistan’da 1 kişi olmak üzere 133 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı da 215’e çıktı.Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin turistik bölgesi Gilgit Baltistan’da meydana gelen toprak kaymaları ve sel nedeniyle çok sayıda kişi bölgede mahsur kaldı.Ülkenin ticaret merkezi Karaçi'de de yağışlar, su taşkınlarının yaşanmasına yol açtı. Şehrin bazı noktalarında caddeler sular altında kaldı, ev ve dükkanları da su bastı.Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.Ülkede geçen yıl muson yağmurları sonucu meydana gelen seller nedeniyle 1739 kişi hayatını kaybetmiş, felaketin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.

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pakistan, aşırı yağışlar, yağmur, yağmur suyu