https://sputniknews.com.tr/20230724/omer-celik-24-temmuz-gazeteciler-ve-basin-bayramini-kutluyoruz-1073906218.html
Ömer Çelik: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyoruz
Ömer Çelik: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin basın bayramını kutladı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T13:56+0300
2023-07-24T13:56+0300
2023-07-24T13:56+0300
türkiye
ömer çelik
gazeteci
basın
medya
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Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dürüst, tarafsız ve ilkeli habercilik demokrasilerin en büyük gücüdür. Bu anlayışla emek veren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.
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ömer çelik, gazeteci, basın, medya
ömer çelik, gazeteci, basın, medya
Ömer Çelik: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyoruz
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin basın bayramını kutladı.
Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dürüst, tarafsız ve ilkeli habercilik demokrasilerin en büyük gücüdür. Bu anlayışla emek veren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.