https://sputniknews.com.tr/20230724/omer-celik-24-temmuz-gazeteciler-ve-basin-bayramini-kutluyoruz-1073906218.html

Ömer Çelik: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyoruz

Ömer Çelik: 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin basın bayramını kutladı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

ömer çelik

gazeteci

basın

medya

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Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dürüst, tarafsız ve ilkeli habercilik demokrasilerin en büyük gücüdür. Bu anlayışla emek veren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

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ömer çelik, gazeteci, basın, medya