https://sputniknews.com.tr/20230724/muglada-makilik-alanda-cikan-yangin-kontrol-altina-alindi-1-kisi-gozaltinda-1073891958.html
Muğla'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı: 1 kişi gözaltında
Muğla'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı: 1 kişi gözaltında
Muğla'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangını çıkardığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T08:32+0300
2023-07-24T08:32+0300
2023-07-24T08:32+0300
türkiye
muğla
orman yangını
gözaltı
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Muğla'da Kumluova Mahallesi'ndeki yangınla gece boyunca karadan mücadele edildi. Sabahın ilk ışığıyla helikopterle müdahale edilen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların ardından yangını çıkardığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.Ne olmuştu?Kumluova Mahallesi'ndeki makilik alanda dün çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer, TOMA, itfaiye ekipleri, 206 yangın söndürme işçisiyle müdahale edilmişti.Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ile Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, bölgedeki ekiplerden yangın hakkında bilgi almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230723/milasta-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073878963.html
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muğla, orman yangını, gözaltı
muğla, orman yangını, gözaltı
Muğla'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı: 1 kişi gözaltında
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Muğla'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangını çıkardığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.
Muğla'da Kumluova Mahallesi'ndeki yangınla gece boyunca karadan mücadele edildi. Sabahın ilk ışığıyla helikopterle müdahale edilen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların ardından yangını çıkardığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Ne olmuştu?
Kumluova Mahallesi'ndeki makilik alanda dün çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer, TOMA, itfaiye ekipleri, 206 yangın söndürme işçisiyle müdahale edilmişti.
Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ile Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, bölgedeki ekiplerden yangın hakkında bilgi almıştı.