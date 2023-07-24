https://sputniknews.com.tr/20230724/meteoroloji-uzmanindan-carsamba-uyarisi-disari-cikmayin-1073891520.html
Meteoroloji uzmanından 'çarşamba' uyarısı: Dışarı çıkmayın
Meteoroloji uzmanından 'çarşamba' uyarısı: Dışarı çıkmayın
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Çarşamba aşırı sıcak bir gün. Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi bu senenin en sıcak gününü yaşayacak" dedi. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T07:53+0300
2023-07-24T07:53+0300
2023-07-24T07:53+0300
türkiye
meteoroloji
sıcak hava
istanbul
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Sıcak hava hem dünyada hem Türkiye’de rekora doymuyor. Sıcaklık bu hafta yine 40 derecenin üstünde olacak. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba günü için aşırı sıcak uyarısında bulundu.Hürriyet'in haberine göre Şen, "Batıda yüksek sıcaklık devam ediyor. Pazartesi günü ortalamaya dönecek ve İstanbul’un kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağış olabilir. Çarşamba aşırı sıcak bir gün. Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi bu senenin en sıcak gününü yaşayacak" dedi.Şen açıklamalarının devamında şunları söyledi:"Yer seviyesinde çok sıcak hava var. Yüksek seviyelere (2 bin-3 bin metre) gelecek daha soğuk hava aşırı yağış ve hortumlara neden olabilir. Bosna Hersek’te olduğu gibi. Önümüzdeki hafta perşembe, cuma Batı Karadeniz kıyısında bu şartlar sağlanabilir. Şimdiden uyaralım. Isı çarpmalarının geri dönülmez sonuçları vardır. O nedenle çarşamba günü işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Çıkacaklarsa da şapka gözlük ve açık renk bol elbise giysinler."
https://sputniknews.com.tr/20230724/meteorolojiden-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-uyari-saat-verildi-1073889868.html
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meteoroloji, sıcak hava, istanbul
meteoroloji, sıcak hava, istanbul
Meteoroloji uzmanından 'çarşamba' uyarısı: Dışarı çıkmayın
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Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Çarşamba aşırı sıcak bir gün. Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi bu senenin en sıcak gününü yaşayacak" dedi.
Sıcak hava hem dünyada hem Türkiye’de rekora doymuyor. Sıcaklık bu hafta yine 40 derecenin üstünde olacak. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba günü için aşırı sıcak uyarısında bulundu.
Hürriyet'in haberine göre Şen, "Batıda yüksek sıcaklık devam ediyor. Pazartesi günü ortalamaya dönecek ve İstanbul’un kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağış olabilir. Çarşamba aşırı sıcak bir gün. Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi bu senenin en sıcak gününü yaşayacak" dedi.
Şen açıklamalarının devamında şunları söyledi:
"Yer seviyesinde çok sıcak hava var. Yüksek seviyelere (2 bin-3 bin metre) gelecek daha soğuk hava aşırı yağış ve hortumlara neden olabilir. Bosna Hersek’te olduğu gibi. Önümüzdeki hafta perşembe, cuma Batı Karadeniz kıyısında bu şartlar sağlanabilir. Şimdiden uyaralım. Isı çarpmalarının geri dönülmez sonuçları vardır. O nedenle çarşamba günü işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Çıkacaklarsa da şapka gözlük ve açık renk bol elbise giysinler."