https://sputniknews.com.tr/20230724/meteoroloji-carsamba-gunu-icin-uyardi-42-dereceye-yukselecek-1073908011.html
Meteoroloji 'çarşamba' günü için uyardı: 42 dereceye yükselecek
Meteoroloji 'çarşamba' günü için uyardı: 42 dereceye yükselecek
Meteoroloji, yeni haftada İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara ve birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Buna göre hava sıcaklığı 42... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T13:59+0300
2023-07-24T13:59+0300
2023-07-24T13:59+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
marmara bölgesi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu değerlendirmesini paylaştı. Buna göre yurdun, batı ve güney bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarın etkisini artıracak.Çarşamba ve perşembe günleri tüm yurtta etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına bağlı olarak; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri’nde mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.Sıcak hava dalgasının 27.07.2023 Perşembe günü akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybedeceği, bu hafta sonunda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarına, iç kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir.Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:Ankara : 29-39İstanbul : 28-37İzmir : 35-41Edirne : 32-42Çanakkale : 30-37Muğla : 35-41Adana : 34-40Antalya : 35-42Kayseri : 30-37Meteoroloji ayrıca, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230724/meteorolojiden-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-uyari-saat-verildi-1073889868.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, marmara bölgesi
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, marmara bölgesi
Meteoroloji 'çarşamba' günü için uyardı: 42 dereceye yükselecek
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Meteoroloji, yeni haftada İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara ve birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Buna göre hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükseliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu değerlendirmesini paylaştı. Buna göre yurdun, batı ve güney bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarın etkisini artıracak.
Çarşamba ve perşembe günleri tüm yurtta etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına bağlı olarak; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri’nde mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Sıcak hava dalgasının 27.07.2023 Perşembe günü akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybedeceği, bu hafta sonunda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarına, iç kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir.
Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
Meteoroloji ayrıca, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" uyarısında bulundu.