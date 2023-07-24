https://sputniknews.com.tr/20230724/meral-aksener-mansur-yavas-ile-gorustu-1073930242.html
Meral Akşener ile Mansur Yavaş bir araya geldi
Meral Akşener ile Mansur Yavaş bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir görüşme gerçekleştirdi 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T22:40+0300
2023-07-24T22:40+0300
2023-07-24T22:42+0300
politika
meral akşener
mansur yavaş
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068779025_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_676e8bbbd8dc8b65e251acacf2990994.jpg
İYİ Parti lideri Akşener partisinin genel merkezinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile bir araya geldi. Görüşme İYİ Parti'nin sosyal medya adresinden paylaşılırken görüşmeyle ilgili ayrıntı verilmedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068779025_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_a7070e8d2d7211ae90193ab3c901631a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meral akşener, mansur yavaş, görüşme
meral akşener, mansur yavaş, görüşme
Meral Akşener ile Mansur Yavaş bir araya geldi
22:40 24.07.2023 (güncellendi: 22:42 24.07.2023) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir görüşme gerçekleştirdi
İYİ Parti lideri Akşener partisinin genel merkezinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile bir araya geldi. Görüşme İYİ Parti'nin sosyal medya adresinden paylaşılırken görüşmeyle ilgili ayrıntı verilmedi.