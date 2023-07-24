Meral Akşener ile Mansur Yavaş bir araya geldi

Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener,



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın @mansuryavas06 ile Genel Merkezimizde bir araya geldi.



Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/VAwZR2mnMU