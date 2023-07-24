https://sputniknews.com.tr/20230724/kremlin-putin-ve-erdogan-arasinda-henuz-bir-temas-planlanmiyor--1073904717.html

Kremlin: Putin ve Erdoğan arasında henüz bir temas planlanmıyor

Kremlin: Putin ve Erdoğan arasında henüz bir temas planlanmıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında henüz bir temas planlanmadığını belirtti. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T13:23+0300

2023-07-24T13:23+0300

2023-07-24T13:23+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

putin-erdoğan görüşmesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/06/1059588517_0:0:757:426_1920x0_80_0_0_0588f355b3a419a2e2c8164c4940377c.jpg

Günlük basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, Ukrayna çevresindeki gelişmeler nedeniyle Putin ve Erdoğan arasında temas kurulmasının planlanıp planlanmadığı soruldu.Peskov, "Şu anda Putin ve Erdoğan arasında henüz temas yok. Fakat bir kez daha tekrar edeyim, bu tür temasları dışlayamayız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230724/aksenov-ukrayna-kirima-dronelarla-saldirdi-bir-muhimmat-deposu-isabet-aldi-1073898621.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi