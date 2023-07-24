https://sputniknews.com.tr/20230724/kremlin-putin-ve-erdogan-arasinda-henuz-bir-temas-planlanmiyor--1073904717.html
Kremlin: Putin ve Erdoğan arasında henüz bir temas planlanmıyor
Kremlin: Putin ve Erdoğan arasında henüz bir temas planlanmıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında henüz bir temas planlanmadığını belirtti. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T13:23+0300
2023-07-24T13:23+0300
2023-07-24T13:23+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
putin-erdoğan görüşmesi
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Günlük basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, Ukrayna çevresindeki gelişmeler nedeniyle Putin ve Erdoğan arasında temas kurulmasının planlanıp planlanmadığı soruldu.Peskov, "Şu anda Putin ve Erdoğan arasında henüz temas yok. Fakat bir kez daha tekrar edeyim, bu tür temasları dışlayamayız" dedi.
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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi
kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi
Kremlin: Putin ve Erdoğan arasında henüz bir temas planlanmıyor
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında henüz bir temas planlanmadığını belirtti.
Günlük basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, Ukrayna çevresindeki gelişmeler nedeniyle Putin ve Erdoğan arasında temas kurulmasının planlanıp planlanmadığı soruldu.
Peskov, "Şu anda Putin ve Erdoğan arasında henüz temas yok. Fakat bir kez daha tekrar edeyim, bu tür temasları dışlayamayız" dedi.