https://sputniknews.com.tr/20230724/kirikkalede-dugunlerde-polis-ve-bekci-nobet-tutuyor-1073888935.html
Kırıkkale'de düğünlerde polis ve bekçi nöbet tutuyor
Kırıkkale'de düğünlerde polis ve bekçi nöbet tutuyor
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, maganda kurşunu ile meydana gelebilecek ölüm ve yaralamaların önüne geçmek maksadıyla düğünlere polis ve bekçi görevlendirdi. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T04:37+0300
2023-07-24T04:37+0300
2023-07-24T04:38+0300
kırıkkale
türkiye
maganda kurşunu
maganda
düğün
bekçi
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Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'silahtan çıkan ses, kaybedilen bir nefes' mottosuyla, düğünlerde havaya ateş açılmasını engellemek maksadıyla uygulama bir başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, maganda kurşunu ile meydana gelebilecek ölüm ve yaralamaların önüne geçmek için düğünlerde görev yapıyor. Aynı zamanda polis, düğün ve kutlama organizasyonlarında silahla rastgele ateş açılmamasına yönelik bilgilendiriyor. Şehir merkezindeki cadde ve bulvara da bilgilendirici afiş ve broşürler asıldı.
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kırıkkale, maganda kurşunu, maganda, düğün, bekçi
kırıkkale, maganda kurşunu, maganda, düğün, bekçi
Kırıkkale'de düğünlerde polis ve bekçi nöbet tutuyor
04:37 24.07.2023 (güncellendi: 04:38 24.07.2023) Abone ol
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, maganda kurşunu ile meydana gelebilecek ölüm ve yaralamaların önüne geçmek maksadıyla düğünlere polis ve bekçi görevlendirdi.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'silahtan çıkan ses, kaybedilen bir nefes' mottosuyla, düğünlerde havaya ateş açılmasını engellemek maksadıyla uygulama bir başlatıldı.
Kolluk kuvvetleri, maganda kurşunu ile meydana gelebilecek ölüm ve yaralamaların önüne geçmek için düğünlerde görev yapıyor.
Aynı zamanda polis, düğün ve kutlama organizasyonlarında silahla rastgele ateş açılmamasına yönelik bilgilendiriyor. Şehir merkezindeki cadde ve bulvara da bilgilendirici afiş ve broşürler asıldı.