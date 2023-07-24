https://sputniknews.com.tr/20230724/kirikkalede-dugunlerde-polis-ve-bekci-nobet-tutuyor-1073888935.html

Kırıkkale'de düğünlerde polis ve bekçi nöbet tutuyor

Kırıkkale'de düğünlerde polis ve bekçi nöbet tutuyor

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, maganda kurşunu ile meydana gelebilecek ölüm ve yaralamaların önüne geçmek maksadıyla düğünlere polis ve bekçi görevlendirdi. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

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kırıkkale

türkiye

maganda kurşunu

maganda

düğün

bekçi

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Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'silahtan çıkan ses, kaybedilen bir nefes' mottosuyla, düğünlerde havaya ateş açılmasını engellemek maksadıyla uygulama bir başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, maganda kurşunu ile meydana gelebilecek ölüm ve yaralamaların önüne geçmek için düğünlerde görev yapıyor. Aynı zamanda polis, düğün ve kutlama organizasyonlarında silahla rastgele ateş açılmamasına yönelik bilgilendiriyor. Şehir merkezindeki cadde ve bulvara da bilgilendirici afiş ve broşürler asıldı.

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kırıkkale, maganda kurşunu, maganda, düğün, bekçi