https://sputniknews.com.tr/20230724/kesk-en-dusuk-memur-maasinin-45-bin-liraya-yukseltilmesini-talep-etti-1073921509.html

KESK, en düşük memur maaşının 45 bin liraya yükseltilmesini talep etti

KESK, en düşük memur maaşının 45 bin liraya yükseltilmesini talep etti

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), en düşük memur maaşının 2024'ün Ocak ayı itibarıyla eş, çocuk yardımı ve kira yardımıyla en az 45 bin liraya... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T18:47+0300

2023-07-24T18:47+0300

2023-07-24T18:47+0300

ekonomi

kesk

memur

memur maaşı

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KESK Eş Genel Başkan Mehmet Bozgeyik, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.Hatalı toplu sözleşme süreçleriyle kamu emekçilerinin maaşlarının eridiğini, satın alma gücünün azaldığını ifade eden Bozgeyik, şöyle konuştu:'Tüm kamu emekçilerine kira yardımı verilmesini istiyoruz'Tüm kamu emekçilerine brüt 8 bin 138 lira 89 kuruş olarak verilen ilave seyyanen ödeneğin taban aylık katsayısına dahil edilmesi gerektiğini dile getiren Bozgeyik, şunları kaydetti:Bozgeyik, eş yardımının 3 bin 310 lira, çocuk yardımının her çocuk için 2 bin 220 liraya yükseltilmesi, konutu olmayan kamu emekçilerine büyükşehirlerde 7 bin 500 lira, diğer şehirlerde ise 5 bin lira kira yardımı yapılması talebinde bulundu.

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kesk, memur, memur maaşı