https://sputniknews.com.tr/20230724/izmirde-dogalgaz-patlamasi-2-yarali-1073915917.html

İzmir'de doğalgaz patlaması: 2 yaralı

İzmir'de doğalgaz patlaması: 2 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir evde doğalgaz nedeniyle meydana gelen patlamada baba ve oğlu yaralandı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T16:39+0300

2023-07-24T16:39+0300

2023-07-24T16:39+0300

türkiye

izmir

doğalgaz

doğalgaz patlaması

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İzmir'in Karşıyaka ilçesi Alaybey Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 4. katında doğalgazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi.İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polisi ekibi sevk edildi.Evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Patlama anında binada bulunan baba A.F.A ile oğlu B.A. (20) yaralandı.Vücudunda yanıklar oluşan baba ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu ise polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü.Patlama nedeniyle evin balkonunda ve binanın camlarında hasar oluştu.Doğalgaz ekipleri bölgedeki gaz akışını durdurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230220/sanliurfada-bir-binada-dogalgaz-nedeniyle-patlama-oldu-1067258078.html

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izmir, doğalgaz, doğalgaz patlaması