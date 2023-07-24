https://sputniknews.com.tr/20230724/isvec-disisleri-bakani-billstrom-kuran-i-kerime-yapilan-saygisizliktan-uzuntu-duyuyoruz-1073888564.html

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan üzüntü duyduk

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan üzüntü duyduk

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan ve İslami inanç ve sembollere yönelik hakaret içerikli eylemlerden... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T03:46+0300

2023-07-24T03:46+0300

2023-07-24T03:48+0300

isveç

lübnan

dünya

tobias billström

kuran-ı kerim

avrupa

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Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'i telefonla aradı.İsveçli bakan Billström, görüşmede, ülkesinin, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan ve İslami inanç ve sembollere yönelik hakaret içerikli eylemlerden üzüntü duyduğunu ve kınadığını söyledi.Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib de İsveç'in bu tutumundan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, artan İslamofobinin ve nefret suçlarının engellenmesi için ilave ve pratik adımlar atılmasını istedi.İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.Momika 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.Bunun üzerine Lübnan'ın birçok şehrinde İsveç karşıtı protestolar düzenlenmiş ve İsveç'in Beyrut Büyükelçisi Ann Dismorr'un planlı bir tatil için ülkeden ayrıldığı belirtilmişti.

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isveç, lübnan, tobias billström, kuran-ı kerim, avrupa