İletişim Başkanlığı'nın 5. yılında Altun'dan paylaşım: Doğru, şeffaf, hızlı bilgilendirmeye devam

"Millet-devlet arasındaki iletişim köprüsünü güçlendirmeyi amaç edinen Başkanlığımız, 'hakikat mücadelesi'nden taviz vermeden, kamuoyunu doğru, şeffaf ve hızlı şekilde bilgilendirmeye devam edecektir. Dezenformasyonla mücadeleden stratejik iletişime, halkla ilişkilerden kamu diplomasisine, basın yayın ve dijital medyadan Türkiye Marka Ofisi'ne kadar birçok alanda etkin şekilde faaliyet gösteren Başkanlığımız, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye’nin itibarını ve marka değerini yükseltmek için var gücüyle çalışmalarını sürdürecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı 'iletişimin yüzyılı' yapmak ve daha güçlü Türkiye için ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak için hiç durmadan mücadele edeceğiz. İletişim Başkanlığı olarak, 5 yıldır olduğu gibi hakikatin peşinde gitmeye, milletimizin sesi olmaya, Türkiye'nin haklı davasını, tezlerini güçlü biçimde uluslararası alana taşımaya ve gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz."