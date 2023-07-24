https://sputniknews.com.tr/20230724/iki-ilde-denize-giris-yasagi-1073900222.html
İki ilde denize giriş yasağı
İki ilde denize giriş yasağı
Kocaeli ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T11:45+0300
2023-07-24T11:45+0300
2023-07-24T11:45+0300
türkiye
türkiye
kocaeli
sakarya
deniz
yasak
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesi ile Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plaj, sahil ve koylarda denize girmek yasaklandı.Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.Sakarya'da da Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde saat 10.00 itibarıyla denize girmek yasaklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230710/sakaryada-kirlilik-ve-dalgalar-nedeniyle-denize-girmek-yasaklandi-1073371752.html
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türkiye, kocaeli, sakarya, deniz, yasak
türkiye, kocaeli, sakarya, deniz, yasak
İki ilde denize giriş yasağı
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Kocaeli ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi ile Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plaj, sahil ve koylarda denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.
Sakarya'da da Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde saat 10.00 itibarıyla denize girmek yasaklandı.