https://sputniknews.com.tr/20230724/ibb-istanbulda-taksi-basina-837-yolcu-dusuyor-1073928516.html
İBB: İstanbul'da taksi başına 837 yolcu düşüyor
İBB: İstanbul'da taksi başına 837 yolcu düşüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı verilerine göre, kentte taksi başına 837 kişi düşüyor. Bu sayı Paris’te 366, New York’ta 309... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T21:47+0300
2023-07-24T21:47+0300
2023-07-24T21:47+0300
yaşam
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taksi
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İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul’da taksi sorununa ilişkin bugün bir veri yayınladı. İstanbul’da 15 milyon 907 bin 951 nüfusa karşılık 19 bin 16 taksi olduğu belirtildi. Taksi başına 837 kişi düşerken Paris’te bu sayının 366, New York’ta 309, Singapur’da da 207 olduğu aktarıldı.İBB’nin 2023 yılına ilişkin Çözüm Merkezi verilerine göre; taksi taşımacılığına şikayetlerin yüzde 59,53’ünü yol ve yolcu seçme kaynaklı. Şikayetlerin geri kalanı ise sırasıyla, yüzde 10,50 ile trafik kuralı ihlali, yüzde 9,84 ile yolcuya kaba davranılması, yüzde 8,61’i fazla ücret alınması ve yüzde 3,86’sı yolcuyu uzak yoldan götürmek maddelerinden oluşuyor.
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ibb, istanbul, taksi
İBB: İstanbul'da taksi başına 837 yolcu düşüyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı verilerine göre, kentte taksi başına 837 kişi düşüyor. Bu sayı Paris’te 366, New York’ta 309, Singapur’da 207 kişi. İstanbul’daki şikayetlerin yüzde 59,53’ü de yol ve yolcu seçilmesinden oluşuyor.
İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul’da taksi sorununa ilişkin bugün bir veri yayınladı. İstanbul’da 15 milyon 907 bin 951 nüfusa karşılık 19 bin 16 taksi olduğu belirtildi. Taksi başına 837 kişi düşerken Paris’te bu sayının 366, New York’ta 309, Singapur’da da 207 olduğu aktarıldı.
İBB’nin 2023 yılına ilişkin Çözüm Merkezi verilerine göre; taksi taşımacılığına şikayetlerin yüzde 59,53’ünü yol ve yolcu seçme kaynaklı. Şikayetlerin geri kalanı ise sırasıyla, yüzde 10,50 ile trafik kuralı ihlali, yüzde 9,84 ile yolcuya kaba davranılması, yüzde 8,61’i fazla ücret alınması ve yüzde 3,86’sı yolcuyu uzak yoldan götürmek maddelerinden oluşuyor.