https://sputniknews.com.tr/20230724/hindistanda-yuzlerce-yillik-2-cami-icin-15-gun-icinde-yikim-emri-1073893089.html

Hindistan'da yüzlerce yıllık 2 cami için 15 gün içinde yıkım emri

Hindistan'da yüzlerce yıllık 2 cami için 15 gün içinde yıkım emri

Hindistan Kuzey Demiryolları İdaresi, demir yolu hattı üzerinde bulundukları gerekçesiyle başkent Yeni Delhi'deki iki caminin 15 gün içinde yıkılması emri... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T09:26+0300

2023-07-24T09:26+0300

2023-07-24T09:26+0300

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asya & pasifik

hindistan

cami

yıkım

demiryolu

karar

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Hindistan Demiryolları İdaresi'nden yapılan açıklamada, Bengali Market Camisi ve Babar Şah Takiye Camisi'nin 'tren yolu hattı üzerine yasa dışı inşa edildiği' belirtildi.Açıklamada, söz konusu camilerin 15 gün içinde yıkılması gerektiği, aksi halde cami yönetimlerinin 'ağır sonuçlarla' karşılaşacağı belirtildi.India Today'in aktardığına göre, Babar Şah Takiye Camisi'nin Sekreteri Abdul Gaffar, yaptığı açıklamada, caminin yaklaşık 400 yıllık olduğunu belirtti.Mescid Komitesi de her iki caminin de yüzlerce yıllık olduğuna işaret ederek, Demiryolu İdaresi'nin iddialarını reddetti.

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asya & pasifik, hindistan, cami, yıkım, demiryolu, karar