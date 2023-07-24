https://sputniknews.com.tr/20230724/hindistanda-yuzlerce-yillik-2-cami-icin-15-gun-icinde-yikim-emri-1073893089.html
Hindistan'da yüzlerce yıllık 2 cami için 15 gün içinde yıkım emri
Hindistan'da yüzlerce yıllık 2 cami için 15 gün içinde yıkım emri
Hindistan Kuzey Demiryolları İdaresi, demir yolu hattı üzerinde bulundukları gerekçesiyle başkent Yeni Delhi'deki iki caminin 15 gün içinde yıkılması emri... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T09:26+0300
2023-07-24T09:26+0300
2023-07-24T09:26+0300
dünya
asya & pasifik
hindistan
cami
yıkım
demiryolu
karar
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Hindistan Demiryolları İdaresi'nden yapılan açıklamada, Bengali Market Camisi ve Babar Şah Takiye Camisi'nin 'tren yolu hattı üzerine yasa dışı inşa edildiği' belirtildi.Açıklamada, söz konusu camilerin 15 gün içinde yıkılması gerektiği, aksi halde cami yönetimlerinin 'ağır sonuçlarla' karşılaşacağı belirtildi.India Today'in aktardığına göre, Babar Şah Takiye Camisi'nin Sekreteri Abdul Gaffar, yaptığı açıklamada, caminin yaklaşık 400 yıllık olduğunu belirtti.Mescid Komitesi de her iki caminin de yüzlerce yıllık olduğuna işaret ederek, Demiryolu İdaresi'nin iddialarını reddetti.
https://sputniknews.com.tr/20220414/hindistanda-ogrenciler-basortusu-yasagina-karsi-dava-acti-1055564783.html
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asya & pasifik, hindistan, cami, yıkım, demiryolu, karar
asya & pasifik, hindistan, cami, yıkım, demiryolu, karar
Hindistan'da yüzlerce yıllık 2 cami için 15 gün içinde yıkım emri
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Hindistan Kuzey Demiryolları İdaresi, demir yolu hattı üzerinde bulundukları gerekçesiyle başkent Yeni Delhi'deki iki caminin 15 gün içinde yıkılması emri verdi.
Hindistan Demiryolları İdaresi'nden yapılan açıklamada, Bengali Market Camisi ve Babar Şah Takiye Camisi'nin 'tren yolu hattı üzerine yasa dışı inşa edildiği' belirtildi.
Açıklamada, söz konusu camilerin 15 gün içinde yıkılması gerektiği, aksi halde cami yönetimlerinin 'ağır sonuçlarla' karşılaşacağı belirtildi.
India Today'in aktardığına göre, Babar Şah Takiye Camisi'nin Sekreteri Abdul Gaffar, yaptığı açıklamada, caminin yaklaşık 400 yıllık olduğunu belirtti.
Mescid Komitesi de her iki caminin de yüzlerce yıllık olduğuna işaret ederek, Demiryolu İdaresi'nin iddialarını reddetti.