https://sputniknews.com.tr/20230724/haluk-levent-depremzede-ciftle-ciftetelli-oynadi-1073901146.html

Haluk Levent depremzede çiftle çiftetelli oynadı

Haluk Levent depremzede çiftle çiftetelli oynadı

Depremin vurduğu Hatay’da depremzede çiftin düğününe katılarak mutluluklarına ortak olan sanatçı Haluk Levent, çiftetelli oynadı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T12:19+0300

2023-07-24T12:19+0300

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yaşam

haluk levent

depremzede

hatay

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi. Deprem süresinde devletin her kademesinden olduğu gibi gönüllü vatandaşlar ve sanatçılar önemli destekler verdi. Ünlü sanatçı Haluk Levent de afet nedeniyle çalışmalara destek vermeye gitti. Son olarak Antakya ilçesinde depremzede Ahmet ve Funda Öztürk çiftinin düğününe katılarak mutluluğuna ortak olan sanatçı, çiftetelli oynamayı da ihmal etmedi. Düğünün solisti Özgür Büyükaşık, katılanları doyasıya eğlendirdi.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent, "Ahmet ve Funda 13 Şubat’ta evleneceklerdi, deprem oldu. Hem ailelerinin evi hem de oturacakları ev yıkıldı. Yakınlarından da kayıplar oldu. Konteyner ve eşya ayarlamıştık. Düğünlerinde çifte telli oynama sözüm vardı. Az önce oradaydım. Belki 6 aydır ilk kez eğlendik Hatay’da” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230509/haluk-levent-duyurdu-constructor-universitesinden-depremzede-ogrencilere-burs-1070849903.html

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