https://sputniknews.com.tr/20230724/galatasarayin-sampiyonlar-ligindeki-rakibi-belli-oldu-1073905841.html
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris'i elemesi durumunda 3. Ön Eleme Turu'nda Ludogorets - Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T13:32+0300
2023-07-24T13:32+0300
2023-07-24T13:37+0300
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galatasaray sk, uefa şampiyonlar ligi
galatasaray sk, uefa şampiyonlar ligi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
13:32 24.07.2023 (güncellendi: 13:37 24.07.2023) Abone ol
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris'i elemesi durumunda 3. Ön Eleme Turu'nda Ludogorets - Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak