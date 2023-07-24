https://sputniknews.com.tr/20230724/ebeko-yanardaginda-patlama-1073914572.html
Ebeko Yanardağı’nda patlama
Ebeko Yanardağı’nda patlama
Rusya’ya bağlı Kuril Adaları’nda bulunan Ebeko Yanardağı yeniden harekete geçerek 3 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T15:50+0300
2023-07-24T15:50+0300
2023-07-24T15:52+0300
dünya
yanardağ
rusya
patlama
video
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Rusya'nın Sahalin bölgesindeki Kuril Adaları’nda bulunan Ebeko Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yanardağın 3 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü, dumanların kuzeydoğu yönünde 5 kilometreye kadar yayıldığı ifade edildi. Açıklamada, küllerin yerleşim alanlarına ulaşmadığı ve siviller için herhangi bir tehdit oluşmadığı kaydedildi.Ebeko Yanardağı, geçtiğimiz yıl yeniden harekete geçmiş, küller yerleşim alanlarına ulaşmıştı. Yanardağda en son 13 Temmuz’da patlama meydana gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230711/1073415079.html
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Ebeko Yanardağı’nda patlama
Ebeko Yanardağı’nda patlama
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yanardağ, rusya, patlama, video
yanardağ, rusya, patlama, video
Ebeko Yanardağı’nda patlama
15:50 24.07.2023 (güncellendi: 15:52 24.07.2023) Abone ol
Rusya’ya bağlı Kuril Adaları’nda bulunan Ebeko Yanardağı yeniden harekete geçerek 3 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.
Rusya'nın Sahalin bölgesindeki Kuril Adaları’nda bulunan Ebeko Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yanardağın 3 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü, dumanların kuzeydoğu yönünde 5 kilometreye kadar yayıldığı ifade edildi.
Açıklamada, küllerin yerleşim alanlarına ulaşmadığı ve siviller için herhangi bir tehdit oluşmadığı kaydedildi.
Ebeko Yanardağı, geçtiğimiz yıl yeniden harekete geçmiş, küller yerleşim alanlarına ulaşmıştı. Yanardağda en son 13 Temmuz’da patlama meydana gelmişti.