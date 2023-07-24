https://sputniknews.com.tr/20230724/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1073892653.html

Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9440 liradan, euro 29,9920 liradan haftaya başladı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T09:12+0300

2023-07-24T09:12+0300

2023-07-24T09:12+0300

ekonomi

dolar

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euro

euro/tl

altın

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Serbest piyasada 26,9420 liradan alınan dolar, 26,9440 liradan satılıyor. 29,9900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,9920 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 26,9360 lira, euronun satış fiyatı da 29,9400 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 696 lira, çeyrek altın 2 bin 745 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 952 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.687 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 80.77 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.77 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.784 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230721/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073791595.html

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