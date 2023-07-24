https://sputniknews.com.tr/20230724/disney-grev-nedeniyle-bu-yil-bazi-filmlerinin-gosterimini-erteleyebilir-1073931339.html

Disney, grev nedeniyle bu yıl bazı filmlerinin gösterimini erteleyebilir

Disney, grev nedeniyle bu yıl bazı filmlerinin gösterimini erteleyebilir

ABD basını, prodüksiyon şirketi Walt Disney'in oyuncu ve senaristlerinin greve gitmesi nedeniyle 2023 yılında gösterime girmesi planlanan bazı filmlerini... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T23:14+0300

2023-07-24T23:14+0300

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yaşam

disney

walt disney

grev

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Dünyanın en büyük prodüksiyon şirketi Walt Disney Co, yazar ve senaristlerin grevleriyle sarsılıyor.Bloomberg'e konuşan sürece aşina kaynaklar, şirketin grevler nedeniyle 2023 yılında gösterime girmesi planlanan bazı filmlerini erteleme kararı alabileceğini belirtti.Ancak habere göre, aralarında aralık ayından önce vizyona girmesi planlanan Haunted Mansion ve The Marvels gibi filmlerin de bulunduğu bir dizi filmin yapım ve pazarlama süreçleri, tanıtım çalışması yapabilecek oyuncu eksikliğinden etkilenmeyecek kadar ilerlemiş durumda.Şirket, son günlerde Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu tarafından başlatılan ve tanıtım etkinliklerini, röportajları ve kırmızı halı galalarını engelleyen iş bırakma eylemleriyle gündemde.Söz konusu grev geçen hafta başladı. Sendika, karşı tarafın işçilere adil bir sözleşme sunmaya ve geçim kaynaklarını korumaya isteksiz olduğunu duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230713/hollywoodda-toplu-sozlesme-pazarligi-anlasmazlikla-bitti-aktorler-grev-karari-oylamasina-gidiyor-1073499932.html

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