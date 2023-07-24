https://sputniknews.com.tr/20230724/disney-grev-nedeniyle-bu-yil-bazi-filmlerinin-gosterimini-erteleyebilir-1073931339.html
Disney, grev nedeniyle bu yıl bazı filmlerinin gösterimini erteleyebilir
Disney, grev nedeniyle bu yıl bazı filmlerinin gösterimini erteleyebilir
ABD basını, prodüksiyon şirketi Walt Disney'in oyuncu ve senaristlerinin greve gitmesi nedeniyle 2023 yılında gösterime girmesi planlanan bazı filmlerini... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T23:14+0300
2023-07-24T23:14+0300
2023-07-24T23:14+0300
yaşam
disney
walt disney
grev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073931173_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c41c81a554b2a3142a2c1784c9d868af.jpg
Dünyanın en büyük prodüksiyon şirketi Walt Disney Co, yazar ve senaristlerin grevleriyle sarsılıyor.Bloomberg'e konuşan sürece aşina kaynaklar, şirketin grevler nedeniyle 2023 yılında gösterime girmesi planlanan bazı filmlerini erteleme kararı alabileceğini belirtti.Ancak habere göre, aralarında aralık ayından önce vizyona girmesi planlanan Haunted Mansion ve The Marvels gibi filmlerin de bulunduğu bir dizi filmin yapım ve pazarlama süreçleri, tanıtım çalışması yapabilecek oyuncu eksikliğinden etkilenmeyecek kadar ilerlemiş durumda.Şirket, son günlerde Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu tarafından başlatılan ve tanıtım etkinliklerini, röportajları ve kırmızı halı galalarını engelleyen iş bırakma eylemleriyle gündemde.Söz konusu grev geçen hafta başladı. Sendika, karşı tarafın işçilere adil bir sözleşme sunmaya ve geçim kaynaklarını korumaya isteksiz olduğunu duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230713/hollywoodda-toplu-sozlesme-pazarligi-anlasmazlikla-bitti-aktorler-grev-karari-oylamasina-gidiyor-1073499932.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073931173_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_d22e4ac43e259608ec291aae827c3352.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
disney, walt disney, grev
disney, walt disney, grev
Disney, grev nedeniyle bu yıl bazı filmlerinin gösterimini erteleyebilir
Abone ol
ABD basını, prodüksiyon şirketi Walt Disney'in oyuncu ve senaristlerinin greve gitmesi nedeniyle 2023 yılında gösterime girmesi planlanan bazı filmlerini erteleme kararı alabileceğini bildirdi.
Dünyanın en büyük prodüksiyon şirketi Walt Disney Co, yazar ve senaristlerin grevleriyle sarsılıyor.
Bloomberg'e konuşan sürece aşina kaynaklar, şirketin grevler nedeniyle 2023 yılında gösterime girmesi planlanan bazı filmlerini erteleme kararı alabileceğini belirtti.
Ancak habere göre, aralarında aralık ayından önce vizyona girmesi planlanan Haunted Mansion ve The Marvels gibi filmlerin de bulunduğu bir dizi filmin yapım ve pazarlama süreçleri, tanıtım çalışması yapabilecek oyuncu eksikliğinden etkilenmeyecek kadar ilerlemiş durumda.
Şirket, son günlerde Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu tarafından başlatılan ve tanıtım etkinliklerini, röportajları ve kırmızı halı galalarını engelleyen iş bırakma eylemleriyle gündemde.
Söz konusu grev geçen hafta başladı. Sendika, karşı tarafın işçilere adil bir sözleşme sunmaya ve geçim kaynaklarını korumaya isteksiz olduğunu duyurdu.