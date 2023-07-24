https://sputniknews.com.tr/20230724/disisleri-sozcusu-bilgic-belgradda-selefi-olan-buyukelci-galip-balkarin-hayatini-kitaplastirdi-1073915005.html

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, Belgrad’da selefi olan Büyükelçi Galip Balkar’ın hayatını kitaplaştırdı

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, Belgrad’da selefi olan Büyükelçi Galip Balkar’ın hayatını kitaplaştırdı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, 1983’te Belgrad Büyükelçisi olduğu sırada suikast sonucu hayatını kaybeden Galip Balkar hakkında kitap... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T16:00+0300

2023-07-24T16:00+0300

2023-07-24T16:00+0300

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büyükelçi suikasti

dışişleri bakanlığı

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Bilgiç'in üç yılı aşkın araştırmaları sonucunda kaleme aldığı ve Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan "Hariciyenin Yıldızı Şehit Büyükelçi Galip Balkar" başlıklı kitap için tanıtım toplantısı düzenlendi.Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Balkar'ın hikayesiyle tanışmasının 2016'da, Belgrad Büyükelçiliği'ne ilk adımı attığında, makam odasında bulunan eski bir masayla başladığını anlattı. Masanın Balkar'a ait olduğunu öğrendiğinde, büyükelçiliğin girişine taşıdığını, bazı özel eşyalarıyla birlikte anı köşesi oluşturduğunu kaydetti.Belgrad görevi sırasında Balkar'ın arkadaşlarıyla tanıştığını dile getiren Bilgiç, "Galip Balkar'la ilgili söylenen her şey o kadar güzeldi ki Galip Balkar'ın anısının unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırladım. Galip Balkar'ın Belgrad Büyükelçiliği'ndeki dosyalarını incelemeye başladım" ifadelerini kullandı.Bilgiç, kitabı hazırlarken Balkar'ın arkadaşlarıyla ve saldırıya tanık olan Yugoslavlarla mülakat yaptığını ve Yugoslav arşivlerini incelediğini söyledi.Balkar'ın çok eğitimli bir aileden geldiğine işaret eden Bilgiç, büyükelçinin ailesinde Türk tarihine mal olmuş kişilerin bulunduğunu ve bunun Balkar'ın yetiştirilme tarzına da yansıdığının altını çizdi.Bilgiç, kitabında, 9 Mart 1983'te Balkar'a düzenlenen suikastın her anını paylaştığını da ekledi.

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tanju bilgiç, belgrad, sırbistan, büyükelçi, büyükelçi suikasti, dışişleri bakanlığı