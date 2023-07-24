https://sputniknews.com.tr/20230724/disisleri-bakanligindan-danimarkada-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-1073929411.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka’da Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka’da Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kuran-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetledi. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T22:17+0300

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türkiye

kuran-ı kerim

saldırı

danimarka

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kuran-ı Kerim'e karşı tekrarlanan saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Kopenhag’da bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır" ifadeleri kullanıldı.

türkiye

danimarka

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kuran-ı kerim, saldırı, danimarka, dışişleri bakanlığı