https://sputniknews.com.tr/20230724/disisleri-bakanligindan-danimarkada-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-1073929411.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka’da Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka’da Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kuran-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetledi. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T22:17+0300
2023-07-24T22:17+0300
2023-07-24T22:19+0300
türkiye
kuran-ı kerim
saldırı
danimarka
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kuran-ı Kerim'e karşı tekrarlanan saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Kopenhag’da bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır" ifadeleri kullanıldı.
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kuran-ı kerim, saldırı, danimarka, dışişleri bakanlığı
kuran-ı kerim, saldırı, danimarka, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka’da Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki
22:17 24.07.2023 (güncellendi: 22:19 24.07.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kuran-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetledi.
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kuran-ı Kerim'e karşı tekrarlanan saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kopenhag’da bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır" ifadeleri kullanıldı.