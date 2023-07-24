https://sputniknews.com.tr/20230724/cumhurbaskani-erdogandan-lozan-baris-antlasmasi-mesaji-1073918089.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan Barış Antlaşması' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan Barış Antlaşması' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi için sahada ve masada güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T17:01+0300

2023-07-24T17:01+0300

2023-07-24T17:01+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

lozan

lozan antlaşması

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Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.Bugünün, tarihin dönüm noktalarından birini teşkil eden Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, aziz milletin tam bağımsızlık iradesinin, Lozan Barış Antlaşması'nın müzakere ve imza sürecinde de kendisini çok güçlü şekilde gösterdiğini belirtti.Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıran bu iradenin, bugün de rehberlik edip, yolu aydınlatıp, zorluklar karşısında mücadele azmi verdiğine işaret eden Erdoğan, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden sonra devlet ve milletin sergilediği dayanışmanın, bunun en son ve somut örneği olduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs gecesi itibarıyla inşasına başladıkları Türkiye Yüzyılı vizyonunun da en önemli güç ve ilham kaynağının, milletin kendi öz yurdunda onurlu, hür ve başı dik bir şekilde yaşama sevdası olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230721/lozan-antlasmasi-100-yasinda-emperyalist-devletler-karsisinda-masada-kazanilan-zafer-1073806119.html

türkiye

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recep tayyip erdoğan, lozan, lozan antlaşması