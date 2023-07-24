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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan Barış Antlaşması' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan Barış Antlaşması' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi için sahada ve masada güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T17:01+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
lozan
lozan antlaşması
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Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.Bugünün, tarihin dönüm noktalarından birini teşkil eden Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, aziz milletin tam bağımsızlık iradesinin, Lozan Barış Antlaşması'nın müzakere ve imza sürecinde de kendisini çok güçlü şekilde gösterdiğini belirtti.Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıran bu iradenin, bugün de rehberlik edip, yolu aydınlatıp, zorluklar karşısında mücadele azmi verdiğine işaret eden Erdoğan, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden sonra devlet ve milletin sergilediği dayanışmanın, bunun en son ve somut örneği olduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs gecesi itibarıyla inşasına başladıkları Türkiye Yüzyılı vizyonunun da en önemli güç ve ilham kaynağının, milletin kendi öz yurdunda onurlu, hür ve başı dik bir şekilde yaşama sevdası olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230721/lozan-antlasmasi-100-yasinda-emperyalist-devletler-karsisinda-masada-kazanilan-zafer-1073806119.html
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recep tayyip erdoğan, lozan, lozan antlaşması
recep tayyip erdoğan, lozan, lozan antlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan Barış Antlaşması' mesajı

17:01 24.07.2023
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi için sahada ve masada güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Lozan Antlaşması'yla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz." ifadesini kullandı.
Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bugünün, tarihin dönüm noktalarından birini teşkil eden Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, aziz milletin tam bağımsızlık iradesinin, Lozan Barış Antlaşması'nın müzakere ve imza sürecinde de kendisini çok güçlü şekilde gösterdiğini belirtti.
Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıran bu iradenin, bugün de rehberlik edip, yolu aydınlatıp, zorluklar karşısında mücadele azmi verdiğine işaret eden Erdoğan, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden sonra devlet ve milletin sergilediği dayanışmanın, bunun en son ve somut örneği olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs gecesi itibarıyla inşasına başladıkları Türkiye Yüzyılı vizyonunun da en önemli güç ve ilham kaynağının, milletin kendi öz yurdunda onurlu, hür ve başı dik bir şekilde yaşama sevdası olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Binlerce yıllık şanlı mazisinde nice saldırıları püskürtmüş, nice engelleri aşmış, nice ihanetin üstesinden gelmiş bir milletin mensupları olarak inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi için sahada ve masada güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Lozan Antlaşması'yla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz. Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını, istiklal ve istikbalimiz uğrunda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilikle müşerref olan kahramanları hürmetle anıyor, Rabb'im Türkiye'yi ilelebet payidar eylesin diyorum."
Lozan Antlaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
TÜRKİYE
Lozan Antlaşması 100 yaşında: Emperyalist devletler karşısında masada kazanılan zafer
21 Temmuz, 13:31
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