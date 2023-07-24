https://sputniknews.com.tr/20230724/cumhurbaskani-erdogan-yarin-filistin-devlet-baskani-abbas-ile-gorusecek-1073926345.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T21:03+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

mahmud abbas

filistin

türkiye

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.Erdoğan ile Abbas arasında yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.Filistin-İsrail meselesi bağlamındaki son gelişmelerin yanı sıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de görüşmelerin gündeminde yer bulması öngörülüyor.

türkiye

filistin

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recep tayyip erdoğan, mahmud abbas, filistin, türkiye