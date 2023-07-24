https://sputniknews.com.tr/20230724/cumhurbaskani-erdogan-yarin-filistin-devlet-baskani-abbas-ile-gorusecek-1073926345.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T21:03+0300
2023-07-24T21:03+0300
2023-07-24T21:05+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
mahmud abbas
filistin
türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.Erdoğan ile Abbas arasında yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.Filistin-İsrail meselesi bağlamındaki son gelişmelerin yanı sıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de görüşmelerin gündeminde yer bulması öngörülüyor.
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filistin
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recep tayyip erdoğan, mahmud abbas, filistin, türkiye
recep tayyip erdoğan, mahmud abbas, filistin, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek
21:03 24.07.2023 (güncellendi: 21:05 24.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.
Erdoğan ile Abbas arasında yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
Filistin-İsrail meselesi bağlamındaki son gelişmelerin yanı sıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de görüşmelerin gündeminde yer bulması öngörülüyor.