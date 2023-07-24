Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi kurtarmak için önümüzdeki seçimler bir fırsattır

NATO Zirvesi ülkemiz açısından tezlerimizi dillendirdiğimiz, uluslararası bir toplantı oldu. İttifakın yanı sıra ülkemizin de güvenliğine katkı sunacak pek çok hususta görüştük. Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk.

Komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülkeyle çözülemeyecek bir sorunumuz yoktur. Anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Aynı başarıyı yakalamamız yönünde hiçbir mani yoktur. Hem ülkemizin hem de Avrupa Birliği'nin çıkarına olacak neticeleri inşallah yakında göreceğiz.