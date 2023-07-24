Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi kurtarmak için önümüzdeki seçimler bir fırsattır
19:31 24.07.2023 (güncellendi: 19:43 24.07.2023)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart'ta yerel yönetim seçimlerinde yenilemek istiyoruz. Gerçek belediyecilik hizmetinden mahrum kalan şehirlerimizi kurtarmak için önümüzdeki seçimler bir fırsattır" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Milletimize hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart'ta yerel yönetim seçimlerinde yenilemek istiyoruz. Gerçek belediyecilik hizmetinden mahrum kalan şehirlerimizi kurtarmak için önümüzdeki seçimler bir fırsattır.
NATO Zirvesi ülkemiz açısından tezlerimizi dillendirdiğimiz, uluslararası bir toplantı oldu. İttifakın yanı sıra ülkemizin de güvenliğine katkı sunacak pek çok hususta görüştük. Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk.
Komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülkeyle çözülemeyecek bir sorunumuz yoktur. Anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Aynı başarıyı yakalamamız yönünde hiçbir mani yoktur. Hem ülkemizin hem de Avrupa Birliği'nin çıkarına olacak neticeleri inşallah yakında göreceğiz.
İsveç'e hassasiyetlerimiz konusunda ikazlarımızı yaptık. Karar verecek merci TBMM'dir.