https://sputniknews.com.tr/20230724/chpden-parti-meclisi-toplantisiyla-ilgili-aciklama-tansiyon-yuksek-degildi-1073932442.html

CHP'den Parti Meclisi toplantısıyla ilgili açıklama: Tansiyon yüksek değildi

CHP'den Parti Meclisi toplantısıyla ilgili açıklama: Tansiyon yüksek değildi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Parti Meclisi toplantısıyla ilgili, "Bu sefer tansiyon yüksek değildi. Birçok öneri geldi. Tüzüğümüzden... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T23:47+0300

2023-07-24T23:47+0300

2023-07-24T23:47+0300

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

türkiye

ali mahir başarır

lozan

lozan anlaşması

lozan antlaşması

lozan anlaşması

lozan anlaşması

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Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet'in ve bağımsızlığın tescillendiği Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılını coşkuyla kutladıklarını vurguladı.Lozan'ın, Türk ulusuna karşı yüzyıllardır hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılan büyük bir suikastın çöküşünü anlatan belge olduğunu ifade eden Başarır, "Lozan, Osmanlı dönemi tarihinde benzeri görülmemiş siyasal bir zaferdir. Dün imzalanmış gibi kıymetini ve değerini korumaktadır. Bizlere böylesine önemli diplomatik zaferi yaşatan büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'yü saygıyla, şükranla anıyorum" diye konuştu.Bugün basın özgürlüğü için mücadele günü olduğunu anımsatan Başarır, Türkiye'de 38 gazeteci ve medya çalışanının cezaevinde bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin, basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 165. sırada yer aldığını öne süren Başarır, bunun Türkiye için bir utanç olduğunu; gazetecilere kelepçe vurulmaması gerektiğini belirtti. Başarır, tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ'ın duruşma gününün 3 ay sonrasına verilmesine de tepki gösterdi.CHP'li Başarır, üniversite sınav sonuçlarının açıklandığını hatırlatarak, öğrencileri ve aileleri tebrik etti. Sınav sonuçlarının vahim olduğunu vurgulayan Başarır, "2020'de 15 bin, 2021'de 23 bin, 2022'de 96 bin, bu yıl da 100 bin öğrencimiz sınavda sıfır çekmiş. Bu nasıl bir orandır? Neden eğitim sistemimiz bu duruma geldi? Her geçen gün de kötüye gidiyor. Bunun sebebi, 21 yıllık iktidarın yanlış uygulamalarındandır, eğitimin yazboz tahtası haline getirilmesindendir. Eğer biz öğrencilerimizi cemaatlere ve vakıflara teslim ediyorsak, eğitim kalitemizi arttırmıyorsak ve dünyanın çok gerisinde kalıyorsak bunu düşünmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.Vakıf üniversitelerinin ücretlerinin aşırı zamlandığına, yüzde 150'ye varan oranlarda artış yaşandığına dikkati çeken Başarır, hem bu sorunun hem de üniversite öğrencilerinin barınma sorununun çözümü için önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.'Ek MTV'yi Anayasa Mahkemesine götüreceğiz'Başarır, akaryakıttaki zamlar nedeniyle beslenme ve barınma gibi iki temel soruna, ulaşımın da eklendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:Ali Mahir Başarır, ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini öngören kanun maddesinin iptali için saat 16.30'da Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını belirterek, "Umarım Anayasa Mahkemesi vergi hukuku ilkesini göz önünde bulundurur ve milyonlarca insanın cebine haksız olarak uzatılan o eli çeker. Anayasa Mahkemesine bu konuda güveniyoruz" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turunu da eleştiren Başarır, söz konusu ülkelerle yapılan anlaşmaların, kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.'Asgari ücretin 7-8 katı oranında maaş alan biz milletvekilleri çalışmalıyız'Başarır, yarın TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanacağını anımsatarak, "Zaten fazlasıyla tatil yapan bir Meclis var. Asgari ücretin 7-8 katı oranında maaş alan biz milletvekilleri çalışmalıyız. Ekime kadar 15 gün tatil yapabiliriz. Ama ülkeyi bekleyen çok önemli sorunlar var; zamlar, emeklinin, memurun durumu... Meclis tatil yapmasın, çalışsın. Biz, memurun, işçinin durumunu, konut sorunlarını konuşmak istiyoruz. Umarım AKP Grubu gelir oraya ve Meclisin en az 2,5 ay daha çalışması için el kaldırır" sözlerini sarf etti.Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başarır, CHP Parti Meclisi'nin ikiye bölündüğü yönündeki iddialarla ilgili şunları paylaştı:CHP Grup Başkanvekili Başarır, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a MYK toplantısına katılma yasağı getirildiği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, konuyla ilgili bilgisinin bulunmadığını, sorunun muhatabının Günaydın olduğunu aktardı.

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