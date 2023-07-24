https://sputniknews.com.tr/20230724/chp-parti-meclisi-toplantisi-kulisleri-hareketlendirdi-tansiyon-yuksekti-1073893898.html

CHP Parti Meclisi toplantısı kulisleri hareketlendirdi: 'Tansiyon yüksekti'

CHP Parti Meclisi toplantısı kulisleri hareketlendirdi: 'Tansiyon yüksekti'

Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve iade edilmeleri için oy kullanan PM üyelerini sert bir dille eleştirdi. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T09:51+0300

2023-07-24T09:51+0300

2023-07-24T09:51+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekrem imamoğlu

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CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Merkezi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 12 saat sürdü.Hürriyet'in haberine göre, Parti Meclisi'ne katılanlar arasında Ekrem İmamoğlu ile sızdırılan çevrimiçi toplantısında olan kişiler de vardı. O isimler toplantıya katılmalarının etik dışı olmadığını savundu. Kılıçdaroğlu ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın toplantıya katılmalarını eleştirdi.Mesaj verdilerGörevden alınan 4 il ve 1 ilçe örgütünün itirazlarının değerlendirilip görevlerine iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin yapılan oylamada muhalifler, istedikleri sonucu alamasalar da elde ettikleri çoğunluk oyuyla mesaj verdiler.Muhaliflerin bu 5 oylamadan ikisinde çoğunluğu sağlaması kulislerde “güvensizlik oyu” yorumlarına da yol açarken, bunun asıl ileride kurultay tarihinin belirlenmesi ve belediye başkan adaylarıyla ilgili yapılacak oylamalarda önem taşıyacağı belirtiliyor. Muhaliflerin bu oy dengesiyle başkanlarla ilgili yapılacak oylamalarda gerektiğinde kullanılabilecek "veto" yetkisini ele geçirdiği değerlendirmeleri öne geçti.Genel Başkan ile birlikte 61 kişilik PM’deki oylamasında Muş İl Başkanı İsmail Adanur’un itirazı için 31 kabul 30 ret, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan’ın itirazı için 31 kabul, 28 ret 2 çekimser, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan'ın itirazı için 30 kabul 31 ret, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan’ın itirazı için 28 kabul 33 ret, Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ün itirazı için ise 26 kabul 35 ret oyu çıktı. Göreve iade için PM’nin salt çoğunluk oyu olan 41 oy gerekiyordu.'Partinin parası çalınıyor'Kulislerden edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, itirazlara kabul oyu veren Parti Meclisi üyelerini sert dille eleştirdi. Ağrı ve Van il başkanlarının geri dönmesi için oy kullananlara, "Partinin parası çalınıyor. Siz de bu il başkanlarını savunuyorsunuz. Erdemli bir davranış değil" dediği öğrenildi. Bu çıkışın ardından Parti Meclisi Üyesi Hasan Baltacı, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Ben de kabul oyu verdim. İsterseniz disipline verin" diyerek salonu terk etti.PM’de çıkan bu oy dengesi kulislerde, her iki tarafa da uyarı verip pazarlık masasını gösterdiği şeklinde de yorumlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230724/abdulkadir-selvi-yazdi-imamoglu-parti-kurar-mi-1073891651.html

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