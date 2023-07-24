https://sputniknews.com.tr/20230724/chp-ek-mtv-alinmasini-ongoren-yasal-duzenlemenin-iptali-icin-aymye-basvurdu-1073925579.html

CHP, ek MTV alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP, ek MTV alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ek MTV alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali için AYM'ye yaptıkları başvuruya ilişkin "Umuyor ve diliyoruz ki... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T20:39+0300

2023-07-24T20:39+0300

2023-07-24T20:39+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

anayasa

anayasa mahkemesi (aym)

gökhan günaydın

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.Yüksek Mahkemeye yaptığı başvurunun ardından, gazetecilere açıklamalarda bulunan Günaydın, Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ekonomik kayıplarının telafisi için çıkarılan kanunla toplanacak paranın yalnızca dörtte birinin deprem harcamalarında kullanılacağını öne sürdü.Bunun, Anayasa'nın, "hukuk devleti", "sosyal devlet", "eşitlik", "adalet", "verginin genelliği ve adaleti", "herkesin mali gücü oranında vergilendirmesi" ilkelerini ihlal ettiğini savunan Günaydın, Yüksek Mahkemenin daha önce benzer yönde yapılan 2 düzenlemeyi iptal ettiğini dile getirdi.Günaydın, düzenlemede yer alan, "vergi gelirlerinden mahalli idarelere düşen payın verilmemesi"ni öngören maddenin de iptalini istediklerini bildirdi.Ek MTV içeren düzenlemede, "kanuna aykırılık ve telafisi imkansız zararların doğma olasılığı" bulunduğundan yürürlüğünün de durdurulmasını istediklerini aktaran Günaydın, "Umuyor ve diliyoruz ki Anayasa Mahkemesi hem yürürlüğün durdurulmasına hem de iptale yönelik bir karar verir ve böylece bu sorun Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının üzerinden ağır bir yük olmaktan çıkar" ifadelerini kullandı.'Sanal gündemimiz yok'Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "MYK toplantısına katılmasının yasaklandığı" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:- MYK'nin ertelenmesi ve PM'deki tartışma iddialarıMYK toplantısının neden ertelendiğine dair soru üzerine Günaydın, MYK'nin her hafta aynı gün toplanmadığını belirterek, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı etkinlikleri nedeniyle "rutin bir erteleme" yapıldığını, olağanüstü bir durum bulunmadığını bildirdi.CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Genel Merkez'de dün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında bazı tartışmalar yaşandığının belirtilmesi üzerine de şunları söyledi:Gökhan Günaydın, bir gazetecinin, "Dün toplanan CHP PM'de, görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazlarına ilişkin oylama yapıldı. Bu acaba, değişimle ilgili güven oylaması mıydı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230721/ek-mtvde-tarih-ayrintisi-kimler-odeyecek-1073790201.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), motorlu taşıtlar vergisi (mtv), anayasa, anayasa mahkemesi (aym), gökhan günaydın