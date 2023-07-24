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Benzine dev zam yolda: Yarın itibarıyla geçerli olacak
Benzine dev zam yolda: Yarın itibarıyla geçerli olacak
Benzin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam bekleniyor. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
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benzin
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KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında artışa neden oldu. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi.Benzin fiyatlarına 25 Temmuz Salı gününden itibaren 2 lira zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine de 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Zam pompa fiyatına yansıtıldı.Güncel benzin ve motorin fiyatlarıİstanbul Anadolu YakasıBenzin fiyatı: 33.99 TLMotorin fiyatı: 33.86 TLİstanbul Avrupa YakasıBenzin fiyatı: 34.03 TLMotorin fiyatı: 33.92 TLAnkaraBenzin fiyatı: 34.55 TLMotorin fiyatı: 34.42 TLİzmirBenzin fiyatı: 34.56 TLMotorin fiyatı: 34.54 TL
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benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı
benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı

Benzine dev zam yolda: Yarın itibarıyla geçerli olacak

09:13 24.07.2023 (güncellendi: 09:37 24.07.2023)
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
© AA
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Benzin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam bekleniyor.
KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında artışa neden oldu. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi.
Benzin fiyatlarına 25 Temmuz Salı gününden itibaren 2 lira zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine de 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Zam pompa fiyatına yansıtıldı.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 33.99 TL
Motorin fiyatı: 33.86 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 34.03 TL
Motorin fiyatı: 33.92 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 34.55 TL
Motorin fiyatı: 34.42 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 34.56 TL
Motorin fiyatı: 34.54 TL
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2023
EKONOMİ
Benzine büyük zam geliyor
22 Temmuz, 10:19
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