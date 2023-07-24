https://sputniknews.com.tr/20230724/benzine-dev-zam-yolda-yarin-itibariyla-gecerli-olacak-1073892105.html

Benzine dev zam yolda: Yarın itibarıyla geçerli olacak

Benzine dev zam yolda: Yarın itibarıyla geçerli olacak

Benzin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam bekleniyor. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T09:13+0300

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2023-07-24T09:37+0300

ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında artışa neden oldu. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi.Benzin fiyatlarına 25 Temmuz Salı gününden itibaren 2 lira zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine de 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Zam pompa fiyatına yansıtıldı.Güncel benzin ve motorin fiyatlarıİstanbul Anadolu YakasıBenzin fiyatı: 33.99 TLMotorin fiyatı: 33.86 TLİstanbul Avrupa YakasıBenzin fiyatı: 34.03 TLMotorin fiyatı: 33.92 TLAnkaraBenzin fiyatı: 34.55 TLMotorin fiyatı: 34.42 TLİzmirBenzin fiyatı: 34.56 TLMotorin fiyatı: 34.54 TL

https://sputniknews.com.tr/20230722/benzine-buyuk-zam-geliyor-1073836620.html

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benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı