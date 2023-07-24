https://sputniknews.com.tr/20230724/bayburtta-koylulerin-yillardir-cira-diye-yaktigi-madenin-kehribar-oldugu-tespit-edildi-1073928615.html

Bayburt’ta köylülerin yıllardır çıra diye yaktığı madenin kehribar olduğu tespit edildi

Bayburt’ta köylülerin yıllardır çıra diye yaktığı madenin kehribar olduğu tespit edildi

Bayburt'ta köy sakinlerinin uzun yıllar çıra diye yaktığı maddenin "doğal kehribar" olduğunun tespit edildiği alanda, bilim insanları saha çalışması yapıyor. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T21:49+0300

2023-07-24T21:49+0300

2023-07-24T21:49+0300

türkiye

bayburt

kehribar

maden tetkik ve arama genel müdürlüğü (mta)

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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yetkilileri eşliğinde yerli ve yabancı bilim insanlarından oluşan heyet, Bayburt merkeze bağlı Aydıncık köyünde 2018'de tespit edilen doğal kehribar rezervinde incelemelerde bulundu.Köy sakinlerinin yıllarca çıra zannederek ateş yakmak amacıyla kullandığı kehribarın rezerv alanının ruhsat sahibi Murat Haşlak, heyet üyelerine bilgi verdi. Maden sahasında incelemelerde bulunan akademisyenler, farklı alanlardan numune aldı.Murat Haşlak, AA muhabirine, sahada ilk bilimsel çalışmayı Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Bölümü'nde görevli akademisyenlerin yaptığını ve bu şekilde bölgede bulunan taşların kehribar olduğunun tespit edildiğini söyledi.'Kehribar bir süs taşı olmanın yanında aynı zamanda bir zaman kapsülü'Tespitin ardından rezerv alanında hem arazi yapısı hem de çıkan taşlarla ilgili çalışma yapmak isteyen bilim insanları olduğunu belirten Haşlak, "Biz bunların hepsini MTA'ya yönlendirdik. Yani kehribar bir süs taşı olmanın yanında aynı zamanda bir zaman kapsülü. Çünkü bu taşın oluşumu milyonlarca yıl sürüyor. Reçinenin o dönem üzerine aktığı canlılar milyonlarca yıl hiç bozulmadan günümüze kadar ulaşıyor. Bilim insanları da bu sebeple bu işe çok ilgi gösteriyorlar" dedi.Haşlak, bölgeye son olarak MTA yetkilileri eşliğinde yerli ve yabancılardan oluşan heyetin geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:Bilim insanlarının yanı sıra yatırımcıların da kendileriyle irtibata geçtiğini anlatan Haşlak, Çin'de faaliyet gösteren bir firmanın yetkililerinin bölgeyi incelediğini, yakın zamanda teknik ekiple birlikte tekrar geleceklerini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20201115/budizmde-kutsal-grami-altinla-yarisan-kehribara-cin-talip-oldu-1043227657.html

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bayburt, kehribar, maden tetkik ve arama genel müdürlüğü (mta)