https://sputniknews.com.tr/20230724/bati-medyasi-rusya-petrolu-tavan-fiyatin-uzerinde-satarak-emtia-piyasalarinda-kazanan-taraf-oldu-1073929512.html
Batı medyası: Rusya, petrolü tavan fiyatın üzerinde satarak emtia piyasalarında kazanan taraf oldu
Batı medyası: Rusya, petrolü tavan fiyatın üzerinde satarak emtia piyasalarında kazanan taraf oldu
Wall Street Journal gazetesi, Rusya’nın, Batı tarafından belirlenen tavan fiyatın üzerinde petrol sattığı için son günlerde dünya emtia piyasalarında zafer... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T22:22+0300
2023-07-24T22:22+0300
2023-07-24T22:22+0300
ekonomi
rusya
petrol
tavan fiyat
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Emtia ile ilgili veri toplama şirketi Argus Media’dan alınan bilgilere dayandırılan haberde, “Rusya, en sevilen petrolün ülke içindeki fiyatının Batı’nın belirlediği fiyat tavanının üzerinde işlem gördüğü son günlerde, küresel petrol piyasalarında nüfuz mücadelesini kazandı” ifadelerine yer verildi.Rus Ural petrolünün varil fiyatı, ABD ve müttefiklerinin yaptırım getirdiği Aralık 2022’den bu yana ilk kez 60 doları geçtiği belirtilen haberde, “Bu, Kremlin’in en azından kısmen kısıtlamalara uyum sağlamayı başardığının bir işareti” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230626/putin-tavan-fiyat-uygulayan-ulkelere-petrol-tedariki-yasagini-2023-sonuna-kadar-uzatti-1072881991.html
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rusya, petrol, tavan fiyat
rusya, petrol, tavan fiyat
Batı medyası: Rusya, petrolü tavan fiyatın üzerinde satarak emtia piyasalarında kazanan taraf oldu
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Wall Street Journal gazetesi, Rusya’nın, Batı tarafından belirlenen tavan fiyatın üzerinde petrol sattığı için son günlerde dünya emtia piyasalarında zafer kazandığını belirtti.
Emtia ile ilgili veri toplama şirketi Argus Media’dan alınan bilgilere dayandırılan haberde, “Rusya, en sevilen petrolün ülke içindeki fiyatının Batı’nın belirlediği fiyat tavanının üzerinde işlem gördüğü son günlerde, küresel petrol piyasalarında nüfuz mücadelesini kazandı” ifadelerine yer verildi.
Rus Ural petrolünün varil fiyatı, ABD ve müttefiklerinin yaptırım getirdiği Aralık 2022’den bu yana ilk kez 60 doları geçtiği belirtilen haberde, “Bu, Kremlin’in en azından kısmen kısıtlamalara uyum sağlamayı başardığının bir işareti” denildi.