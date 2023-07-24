https://sputniknews.com.tr/20230724/bati-medyasi-rusya-petrolu-tavan-fiyatin-uzerinde-satarak-emtia-piyasalarinda-kazanan-taraf-oldu-1073929512.html

Batı medyası: Rusya, petrolü tavan fiyatın üzerinde satarak emtia piyasalarında kazanan taraf oldu

Batı medyası: Rusya, petrolü tavan fiyatın üzerinde satarak emtia piyasalarında kazanan taraf oldu

Wall Street Journal gazetesi, Rusya’nın, Batı tarafından belirlenen tavan fiyatın üzerinde petrol sattığı için son günlerde dünya emtia piyasalarında zafer... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T22:22+0300

2023-07-24T22:22+0300

2023-07-24T22:22+0300

ekonomi

rusya

petrol

tavan fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1e/1055168007_0:0:2807:1578_1920x0_80_0_0_2567608dee02dc4c5e865f4776cfe428.jpg

Emtia ile ilgili veri toplama şirketi Argus Media’dan alınan bilgilere dayandırılan haberde, “Rusya, en sevilen petrolün ülke içindeki fiyatının Batı’nın belirlediği fiyat tavanının üzerinde işlem gördüğü son günlerde, küresel petrol piyasalarında nüfuz mücadelesini kazandı” ifadelerine yer verildi.Rus Ural petrolünün varil fiyatı, ABD ve müttefiklerinin yaptırım getirdiği Aralık 2022’den bu yana ilk kez 60 doları geçtiği belirtilen haberde, “Bu, Kremlin’in en azından kısmen kısıtlamalara uyum sağlamayı başardığının bir işareti” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230626/putin-tavan-fiyat-uygulayan-ulkelere-petrol-tedariki-yasagini-2023-sonuna-kadar-uzatti-1072881991.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, petrol, tavan fiyat