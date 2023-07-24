https://sputniknews.com.tr/20230724/bakanliktan-bakimevinde-hastalara-siddet-goruntuleriyle-ilgili-aciklama-suc-duyurusunda-bulunuldu-1073921538.html
Bakanlıktan bakımevinde hastalara şiddet görüntüleriyle ilgili açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu
Bakanlıktan bakımevinde hastalara şiddet görüntüleriyle ilgili açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu
İstanbul Silivri’de özel bir bakımevinde çalışanların hastalara şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T19:00+0300
2023-07-24T19:00+0300
2023-07-24T19:01+0300
türkiye
bakımevi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
şiddet
yaşlı
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Silivri'de özel bir bakımevinde çalışanların hastalara şiddet uyguladığı görüntülerin tepki toplaması sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, görüntülerde yer alan personelin iş akdinin bakım merkezi tarafından derhal feshedildiği bilgisini paylaştı.Şahıs ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu belirten bakanlık, özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan kişilerin güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verildiğini duyurdu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
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bakımevi, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, şiddet, yaşlı
bakımevi, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, şiddet, yaşlı
Bakanlıktan bakımevinde hastalara şiddet görüntüleriyle ilgili açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu
19:00 24.07.2023 (güncellendi: 19:01 24.07.2023) Abone ol
İstanbul Silivri’de özel bir bakımevinde çalışanların hastalara şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, şahıs ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
Silivri'de özel bir bakımevinde çalışanların hastalara şiddet uyguladığı görüntülerin tepki toplaması sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, görüntülerde yer alan personelin iş akdinin bakım merkezi tarafından derhal feshedildiği bilgisini paylaştı.
Şahıs ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu belirten bakanlık, özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan kişilerin güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verildiğini duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul’da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Silivri’de özel bir bakımevinde meydana gelen olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunmuştur. Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir."