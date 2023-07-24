https://sputniknews.com.tr/20230724/avusturyada-gecen-yil-5-bin-865-nefret-sucu-islendi-1073889041.html
Avusturya’da geçen yıl 5 bin 865 nefret suçu işlendi
Avusturya’da geçen yıl 5 bin 865 nefret suçu işlendi
Avusturya İçişleri Bakanlığı, 2022’de 5 bin 865 nefret suçunun işlendiğini belirterek, bu suçlarda 2021’e oranla yüzde 7 oranında artış görüldüğünü bildirdi. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T04:54+0300
2023-07-24T04:54+0300
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dünya
avusturya
nefret suçu
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Avusturya İçişleri Bakanlığı, geçen yıl yaşanan suç olaylarına ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı.Raporda, ülkede 2022’de 5 bin 865 nefret suçunun işlendiği aktarılarak, faillerin büyük çoğunluğunun Avusturyalı olduğu kaydedildi.Geçen yıl meydana gelen suçların yüzde 68,2’sini nefret suçunun oluşturduğu belirtilen raporda, nefret suçlarının yarısını Nazi propagandasının teşkil ettiği ifade edildi.Nefret suçunun geçen yıl 2021’e oranla yüzde 7 arttığına işaret edilen raporda, faillerin büyük çoğunluğunun genç ve ceza ehliyetine haiz olmayan kişilerden oluştuğu kaydedildi.İçişleri Bakanı Gerhard Karner, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ideolojik saikle işlenen nefret suçlarının artış gösterdiğini vurgulayarak, emniyet güçlerinin radikal ve aşırıcı gruplara karşı bütün imkanlarını kullanarak mücadele yürütmeyi sürdüreceğini söyledi.Adalet Bakanı Alma Zadic de nefret suçunun demokratik toplumların birlikteliğine yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu kaydederek, "son zamanlardaki kışkırtıcı kampanyalar ve şiddet çağrılarının bu tehdidin ne kadar gerçek olduğunu gösterdiğini" belirtti.
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avusturya, nefret suçu, avrupa
avusturya, nefret suçu, avrupa
Avusturya’da geçen yıl 5 bin 865 nefret suçu işlendi
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Avusturya İçişleri Bakanlığı, 2022’de 5 bin 865 nefret suçunun işlendiğini belirterek, bu suçlarda 2021’e oranla yüzde 7 oranında artış görüldüğünü bildirdi.
Avusturya İçişleri Bakanlığı, geçen yıl yaşanan suç olaylarına ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı.
Raporda, ülkede 2022’de 5 bin 865 nefret suçunun işlendiği aktarılarak, faillerin büyük çoğunluğunun Avusturyalı olduğu kaydedildi.
Geçen yıl meydana gelen suçların yüzde 68,2’sini nefret suçunun oluşturduğu belirtilen raporda, nefret suçlarının yarısını Nazi propagandasının teşkil ettiği ifade edildi.
Nefret suçunun geçen yıl 2021’e oranla yüzde 7 arttığına işaret edilen raporda, faillerin büyük çoğunluğunun genç ve ceza ehliyetine haiz olmayan kişilerden oluştuğu kaydedildi.
İçişleri Bakanı Gerhard Karner, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ideolojik saikle işlenen nefret suçlarının artış gösterdiğini vurgulayarak, emniyet güçlerinin radikal ve aşırıcı gruplara karşı bütün imkanlarını kullanarak mücadele yürütmeyi sürdüreceğini söyledi.
Adalet Bakanı Alma Zadic de nefret suçunun demokratik toplumların birlikteliğine yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu kaydederek, "son zamanlardaki kışkırtıcı kampanyalar ve şiddet çağrılarının bu tehdidin ne kadar gerçek olduğunu gösterdiğini" belirtti.