https://sputniknews.com.tr/20230724/antalyanin-kemer-ilcesinde-orman-yangini-cikti-1073932888.html

Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T23:47+0300

2023-07-24T23:47+0300

2023-07-24T23:47+0300

antalya

türkiye

kemer

yangın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/18/1073933022_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f29895866ef6ee2da26c01462fb6b20b.jpg

Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler yönlendirildi.Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip müdahale ediyor.Yangının yol kenarına yakın olması nedeniyle Kemer'e gidiş yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldıEkiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

antalya

türkiye

kemer

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, kemer, yangın