https://sputniknews.com.tr/20230724/antalyanin-kemer-ilcesinde-orman-yangini-cikti-1073932888.html
Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T23:47+0300
2023-07-24T23:47+0300
2023-07-24T23:47+0300
antalya
türkiye
kemer
yangın
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Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler yönlendirildi.Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip müdahale ediyor.Yangının yol kenarına yakın olması nedeniyle Kemer'e gidiş yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldıEkiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.
antalya
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antalya, kemer, yangın
Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı
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Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler yönlendirildi.
Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Yangının yol kenarına yakın olması nedeniyle Kemer'e gidiş yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.