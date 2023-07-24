https://sputniknews.com.tr/20230724/altinin-kilogrami-1-milyon-715-bin-liraya-geriledi-1073917150.html

Altının kilogramı 1 milyon 715 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 1 milyon 715 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 715 bin liraya geriledi. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T16:38+0300

2023-07-24T16:38+0300

2023-07-24T16:38+0300

ekonomi

altın

gram altın

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 683 bin lira, en yüksek 1 milyon 718 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 715 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 133 milyon 449 bin 118,83 lira, işlem miktarı ise 3.613,60 kilogram oldu.Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 137 milyon 6 bin 582,31 lira düzeyinde gerçekleşti.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Golden Global Yatırım Bankası şeklinde sıralandı.

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