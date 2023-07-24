https://sputniknews.com.tr/20230724/almanya-savunma-bakani-irak-ve-urdun-ziyaretlerini-iptal-etti-1073892551.html
Almanya Savunma Bakanı, Irak ve Ürdün ziyaretlerini iptal etti
Almanya Savunma Bakanı, Irak ve Ürdün ziyaretlerini iptal etti
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, güvenlik endişelerine gerekçe göstererek Irak ve Ürdün ziyaretlerini iptal etti. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T09:12+0300
2023-07-24T09:12+0300
2023-07-24T09:12+0300
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Irak’ın başkenti Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği'ne yönelik saldırının ardından Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Irak ve Ürdün ziyaretlerini iptal etti. Pistorius’un sözcüsü, ziyaretlerin iptalinin Irak'ta Danimarkalı bir sivil toplum örgütüne karşı düzenlenen şiddetli protestolara da bir tepki olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde başka protestoların yaşanma riskinin Alman güvenlik güçlerini geziyi iptal etme konusunda tavsiyede bulunmaya sevk ettiğini belirten sözcü, söz konusu ziyaretlerin ileri bir tarihte, muhtemelen yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleşeceğini aktardı.İsveç Büyükelçiliği'ne saldırıGeçtiğimiz Kurban Bayramı’nın ilk gününde İsveç’te Kuran yakan Irak uyruklu Salvan Momika’nın, Irak’ın İsveç Büyükelçiliği binası önünde Kuran ile Irak bayrağını yakma eylemi izni aldığını açıklaması sonrası yüzlerce Sadr Grubu yanlısı, İsveç Büyükelçiliği binasını basarak ateşe vermişti. Irak hükümeti, Kuran ile Irak bayrağının yakılmasına izin veren İsveç ile diplomatik ilişkilerini kesmiş, İsveç Büyükelçisi Jessica Svrdström’ün Irak’ı terk etmesini istemiş ve İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Irak Maslahatgüzarı Bivam Casim İbrahim’in çekilmesi talimatını vermişti.Büyükelçiliğe yönelik saldırıya katıldığı tespit edilen 20 kişi ise polis tarafından tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230723/isvecin-islam-isbirligi-teskilati-nezdindeki-ozel-temsilcilik-statusu-askiya-alindi-1073880260.html
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almanya, boris pistorius, ortadoğu, irak, ürdün, ziyaret, iptal
almanya, boris pistorius, ortadoğu, irak, ürdün, ziyaret, iptal
Almanya Savunma Bakanı, Irak ve Ürdün ziyaretlerini iptal etti
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, güvenlik endişelerine gerekçe göstererek Irak ve Ürdün ziyaretlerini iptal etti.
Irak’ın başkenti Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği'ne yönelik saldırının ardından Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Irak ve Ürdün ziyaretlerini iptal etti.
Pistorius’un sözcüsü, ziyaretlerin iptalinin Irak'ta Danimarkalı bir sivil toplum örgütüne karşı düzenlenen şiddetli protestolara da bir tepki olduğunu belirtti.
Önümüzdeki günlerde başka protestoların yaşanma riskinin Alman güvenlik güçlerini geziyi iptal etme konusunda tavsiyede bulunmaya sevk ettiğini belirten sözcü, söz konusu ziyaretlerin ileri bir tarihte, muhtemelen yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleşeceğini aktardı.
İsveç Büyükelçiliği'ne saldırı
Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nın ilk gününde İsveç’te Kuran yakan Irak uyruklu Salvan Momika’nın, Irak’ın İsveç Büyükelçiliği binası önünde Kuran ile Irak bayrağını yakma eylemi izni aldığını açıklaması sonrası yüzlerce Sadr Grubu yanlısı, İsveç Büyükelçiliği binasını basarak ateşe vermişti.
Irak hükümeti, Kuran ile Irak bayrağının yakılmasına izin veren İsveç ile diplomatik ilişkilerini kesmiş, İsveç Büyükelçisi Jessica Svrdström’ün Irak’ı terk etmesini istemiş ve İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Irak Maslahatgüzarı Bivam Casim İbrahim’in çekilmesi talimatını vermişti.
Büyükelçiliğe yönelik saldırıya katıldığı tespit edilen 20 kişi ise polis tarafından tutuklanmıştı.