https://sputniknews.com.tr/20230724/aksenov-ukrayna-kirima-dronelarla-saldirdi-bir-muhimmat-deposu-isabet-aldi-1073898621.html
Aksenov: Ukrayna, Kırım’a drone’larla saldırdı, bir mühimmat deposu isabet aldı
Aksenov: Ukrayna, Kırım’a drone’larla saldırdı, bir mühimmat deposu isabet aldı
Kırım’a Ukrayna güçleri tarafından drone’lar ile saldırı düzenlendiği, drone’ların elektronik harp sistemleri ile önlerinin kesildiği belirtildi. Bununla... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T11:16+0300
2023-07-24T11:16+0300
2023-07-24T11:16+0300
ukrayna krizi
kırım
ukrayna
drone
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Kırım lideri Sergey Aksenov, Ukrayna tarafının yarımadaya drone’larla yeni bir saldırı düzenlediğini, drone’ların bazılarının elektronik harp sistemleriyle bastırıldıklarını, bazılarınınsa hava savunma sistemleri ile düşürüldüklerini belirtti.Bunun yanında Aksenov, Canköy yakınlarındaki bir mühimmat deposunun isabet aldığını ve yerleşim yeri yakınlarındaki köylerin tahliye edilmesine karar verdiklerini söyledi.Aksenov ayrıca, Canköy ile başkent Simferopol arasında demiryolu ve karayolu ulaşımının geçici olarak durdurulduğunu da sözlerine ekledi.Bu, Ukrayna güçlerinin Kırım’daki mühimmat depolarına son iki güç içerisindeki ikinci saldırısı oldu. Nitekim Aksenov cumartesi günü de Krasnogvardeyskiy bölgesindeki bir mühimmat deposunda drone saldırısı sonucu patlama gerçekleştiğini duyurmuştu.
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kırım, ukrayna, drone
Aksenov: Ukrayna, Kırım’a drone’larla saldırdı, bir mühimmat deposu isabet aldı
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Kırım’a Ukrayna güçleri tarafından drone’lar ile saldırı düzenlendiği, drone’ların elektronik harp sistemleri ile önlerinin kesildiği belirtildi. Bununla beraber saldırı sırasında bir mühimmat deposunun isabet aldığı kaydedildi.
Kırım lideri Sergey Aksenov, Ukrayna tarafının yarımadaya drone’larla yeni bir saldırı düzenlediğini, drone’ların bazılarının elektronik harp sistemleriyle bastırıldıklarını, bazılarınınsa hava savunma sistemleri ile düşürüldüklerini belirtti.
Bunun yanında Aksenov, Canköy yakınlarındaki bir mühimmat deposunun isabet aldığını ve yerleşim yeri yakınlarındaki köylerin tahliye edilmesine karar verdiklerini söyledi.
Aksenov ayrıca, Canköy ile başkent Simferopol arasında demiryolu ve karayolu ulaşımının geçici olarak durdurulduğunu da sözlerine ekledi.
Bu, Ukrayna güçlerinin Kırım’daki mühimmat depolarına son iki güç içerisindeki ikinci saldırısı oldu. Nitekim Aksenov cumartesi günü de Krasnogvardeyskiy bölgesindeki bir mühimmat deposunda drone saldırısı sonucu patlama gerçekleştiğini duyurmuştu.