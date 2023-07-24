https://sputniknews.com.tr/20230724/akbelen-ormanlari-icin-direnen-cevreciler-biz-vatani-savunuyoruz-hainlik-mi-bu-1073923456.html
Akbelen Ormanı için direnen çevreciler: Biz vatanı savunuyoruz, hainlik mi bu?
Akbelen Ormanı için direnen çevreciler: Biz vatanı savunuyoruz, hainlik mi bu?
Muğla'nın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen Ormanı’nında termik santral için ağaç kesimine karşı direnen köylüler, bu sabah jandarmayla karşı karşıya geldi... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T19:51+0300
2023-07-24T19:51+0300
2023-07-24T20:04+0300
radyo
akşam postasi
akbelen ormanı
muğla
kömür madeni
ağaç
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İkizköylü Aytaç Yakar, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınında şunları anlattı: ‘Oksijenimiz tükenmesin’
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, akbelen ormanı, muğla, kömür madeni, ağaç
radyo, akbelen ormanı, muğla, kömür madeni, ağaç
Akbelen Ormanı için direnen çevreciler: Biz vatanı savunuyoruz, hainlik mi bu?
19:51 24.07.2023 (güncellendi: 20:04 24.07.2023) Abone ol
Muğla'nın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen Ormanı’nında termik santral için ağaç kesimine karşı direnen köylüler, bu sabah jandarmayla karşı karşıya geldi. Şafak vakti kesime gelen ekipleri koruyan jandarmanın sert müdahale ettiği köy sakini Aytaç Yakar, “Biz suç işlemedik, biz vatanımızı koruyoruz, vatanını koruyanlar hain midir?’’ dedi.
İkizköylü Aytaç Yakar, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınında şunları anlattı:
‘’Akbelen Ormanları’nı savunmak için iki yıl önce çadırlarımızı kurmuştuk, doğamızı, havamızı ve ağaçlarımızı korumak için burada bekliyorduk ama sabah saat 05.00’te jandarma, polis ve Toma eşliğinde sabah saatlerinde ormana girdiler. Biz hemen ormana gittik ama bizi içeriye sokmadılar. Başka yollardan çadırlarımızın olduğu alana ulaştık. Ağaçlarımız kesilmesin dedik bizim üstümüze biber gazı sıktılar, jopladılar ve dövdüler. İçimizden bayılanlar da oldu hastanelik olanlar da oldu. Avukatlarımızı gözaltına aldılar. Ağaçlarımızı kestiler halen de kesiyorlar ama biz engel olamıyoruz. Sabah kadar da ağaçları keseceklermiş öyle duyum aldık.’’
‘Oksijenimiz tükenmesin’
‘’Bizim tek istediğimiz doğamızın yeşil kalması.. Akbelen Ormanları’na dokunmasınlar. Bizler doğamızı korumak istedik, oksijenimiz tükenmesin istedik. Biz nefes almak istedik. Biz suç işlemedik…”