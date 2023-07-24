Akbelen Ormanı için direnen çevreciler: Biz vatanı savunuyoruz, hainlik mi bu?

‘’Akbelen Ormanları’nı savunmak için iki yıl önce çadırlarımızı kurmuştuk, doğamızı, havamızı ve ağaçlarımızı korumak için burada bekliyorduk ama sabah saat 05.00’te jandarma, polis ve Toma eşliğinde sabah saatlerinde ormana girdiler. Biz hemen ormana gittik ama bizi içeriye sokmadılar. Başka yollardan çadırlarımızın olduğu alana ulaştık. Ağaçlarımız kesilmesin dedik bizim üstümüze biber gazı sıktılar, jopladılar ve dövdüler. İçimizden bayılanlar da oldu hastanelik olanlar da oldu. Avukatlarımızı gözaltına aldılar. Ağaçlarımızı kestiler halen de kesiyorlar ama biz engel olamıyoruz. Sabah kadar da ağaçları keseceklermiş öyle duyum aldık.’’