https://sputniknews.com.tr/20230724/ak-parti-grup-baskanvekili-gul-turkiyenin-gercekten-ciddi-bir-muhalefet-sorunu-var-1073926977.html

AK Parti Grup Başkanvekili Gül: Türkiye'nin gerçekten ciddi bir muhalefet sorunu var

AK Parti Grup Başkanvekili Gül: Türkiye'nin gerçekten ciddi bir muhalefet sorunu var

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Türkiye'nin gerçekten ciddi bir muhalefet sorunu var. Ülkemizde, AK Parti olarak siyasetin itici gücü, lokomotifi... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T21:12+0300

2023-07-24T21:12+0300

2023-07-24T21:16+0300

türkiye

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

muhalefet

gaziantep

şahinbey

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AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde inşa edilen, 1875 yatak, 334 poliklinik, 3 MR cihazı, floroskopi cihazı, 64 ameliyathane, 60 yeni doğan yoğun bakım yatağı ile 18 poliklinik destek odası bulunan hastanede incelemelerde bulundu.Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "İl Yönetim Kurulu Toplantısı"na katılan Gül, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem bölgesindeki çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.Deprem bölgesinde çalışmaları yerinde takip ettiklerini ve incelediklerini ifade eden Gül, "Gaziantep'te yıl sonu olmadan kalıcı konutların teslimine başlayacağız. Vatandaşlarımız, sıcak ve güvenli yuvalarına emin bir şekilde girecek. TOKİ, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü büyük titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanımız konutları 'bir yıl içerisinde teslim edeceğiz' dedi ve bu söz yerine gelecek, milletimize ne söz verdiysek bunu yerine getirmiş olacağız" diye konuştu.Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki şehir hastanesini de incelediklerini ve buranın kısa süre içerisinde açılacağını hatırlattı.'Baba-oğul gibi diyenlerin, nasıl hal içerisinde olduğunu hepimiz yakından görüyoruz'Türkiye siyasetinde muhalefette sorunların olduğuna işaret eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:'Muhalefetin de gerçekten bu halini görünce ülkemiz demokrasisi adına üzülüyoruz'Gül, muhalefetin halini gördükçe ülke demokrasisi için üzüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220203/sabah-yazari-abdulhamit-gul-surekli-vitrine-cikmadan-ve-tribune-oynamadan-bakanlik-yapmaya-calisti-1053422144.html

türkiye

gaziantep

şahinbey

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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), muhalefet, gaziantep, şahinbey