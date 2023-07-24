https://sputniknews.com.tr/20230724/abdulkadir-selvi-yazdi-imamoglu-parti-kurar-mi-1073891651.html
Abdulkadir Selvi yazdı: İmamoğlu parti kurar mı?
Abdulkadir Selvi yazdı: İmamoğlu parti kurar mı?
Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP’deki mücadeleyi kaybederse, kurultay sürecinin şiddetine göre yerel seçimden önce ya da sonra parti... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T08:17+0300
2023-07-24T08:17+0300
2023-07-24T08:17+0300
politika
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
chp
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Sızdırılan çevrimiçi toplantı gölgesinde CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu CHP’de kalır mı, parti kurar mı?" başlıklı yazısında Parti Meclis'inin toplanmasını değerlendirdi. Selvi yazısının ilgili bölümünde şunlara yer verdi:"Kılıçdaroğlu, tüm yaşananlara rağmen İmamoğlu’nu aday yapmakta kararlı. Peki İmamoğlu CHP’de durmakta kararlı mı? Ekrem İmamoğlu’nun performansını izledikçe hızla şu noktaya doğru kayıyorum: Kılıçdaroğlu ile kılıçları çekmiş durumda. Savaşmaktan kaçınmıyor. CHP ile gönül bağları kopmuş. Eğer CHP’deki mücadeleyi kaybederse, kurultay sürecinin şiddetine göre yerel seçimden önce ya da sonra ufukta bir İmamoğlu partisi görünüyor.CHP’de belediye başkanları toplantısı devam ederken, Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na, “Devam ederseniz yerel seçimde ben yokum” dediği kulislere yayıldı. CHP Genel Merkezi tarafından bu iddia yalanlandı. Ben de kaynaklarımdan kontrol ettim. “Ben yokum” dediğini doğrulayan çıkmadı. “Devam ederseniz yerel seçimleri kaybederiz” dediği söylendi.Doğruya doğru..."
https://sputniknews.com.tr/20230724/chp-parti-meclisi-toplandi-toplanti-yaklasik-12-saat-surdu-1073887418.html
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp
Abdulkadir Selvi yazdı: İmamoğlu parti kurar mı?
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Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP’deki mücadeleyi kaybederse, kurultay sürecinin şiddetine göre yerel seçimden önce ya da sonra parti kurabileceğini söyledi.
Sızdırılan çevrimiçi toplantı gölgesinde CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu CHP’de kalır mı, parti kurar mı?" başlıklı yazısında Parti Meclis'inin toplanmasını değerlendirdi.
Selvi yazısının ilgili bölümünde şunlara yer verdi:
"Kılıçdaroğlu, tüm yaşananlara rağmen İmamoğlu’nu aday yapmakta kararlı. Peki İmamoğlu CHP’de durmakta kararlı mı? Ekrem İmamoğlu’nun performansını izledikçe hızla şu noktaya doğru kayıyorum: Kılıçdaroğlu ile kılıçları çekmiş durumda. Savaşmaktan kaçınmıyor. CHP ile gönül bağları kopmuş. Eğer CHP’deki mücadeleyi kaybederse, kurultay sürecinin şiddetine göre yerel seçimden önce ya da sonra ufukta bir İmamoğlu partisi görünüyor.
CHP’de belediye başkanları toplantısı devam ederken, Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na, “Devam ederseniz yerel seçimde ben yokum” dediği kulislere yayıldı. CHP Genel Merkezi tarafından bu iddia yalanlandı. Ben de kaynaklarımdan kontrol ettim. “Ben yokum” dediğini doğrulayan çıkmadı. “Devam ederseniz yerel seçimleri kaybederiz” dediği söylendi.
Doğruya doğru..."