https://sputniknews.com.tr/20230724/abdli-emekli-albay-wilkerson-ukrayna-catismasi-uzarsa-nato-dagilir-1073929069.html
ABD’li emekli albay Wilkerson: Ukrayna çatışması uzarsa NATO dağılır
ABD’li emekli albay Wilkerson: Ukrayna çatışması uzarsa NATO dağılır
Emekli albay Wilkerson, Ukrayna’daki çatışmanın uzun sürmesi durumunda NATO’nun artık bir yıl sonra dağılacağı tahmininde bulundu. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T22:02+0300
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın Özel Kalem Müdürü Lawrence Wilkerson, Going Underground’a verdiği demeçte, “Sanırım uzun sürmez, belki 12-15 ay sonra NATO’nun dağılmaya başlayacağını göreceğiz” ifadesini kullandı.Ukrayna’daki çatışmanın uzaması, ABD’nin de en kısa sürede çözüm yönünde adım atmaması durumunda NATO’nun dağılacağını kaydeden Wilkerson, yapılan anketlerin, Batı ülkelerinde vatandaşların iktidarlarının mevcut Ukrayna politikasından rahatsız olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya ortak yardımın NATO’yu pekiştireceği yönündeki sözlerinin aksine Ukrayna’daki olayların tam tersi sonuçlara yol açacağını söyleyen Wilkerson, mevcut Avrupalı liderlerin yerini ittifakın çökmesine katkıda bulunacak kişilerin alacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230720/abd-senatosu-natonun-5-maddesi-uyarinca-savas-ilanini-zorunlu-kilan-degisikligi-reddetti-1073778960.html
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ABD’li emekli albay Wilkerson: Ukrayna çatışması uzarsa NATO dağılır
22:02 24.07.2023 (güncellendi: 22:03 24.07.2023) Abone ol
Emekli albay Wilkerson, Ukrayna’daki çatışmanın uzun sürmesi durumunda NATO’nun artık bir yıl sonra dağılacağı tahmininde bulundu.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın Özel Kalem Müdürü Lawrence Wilkerson, Going Underground’a verdiği demeçte, “Sanırım uzun sürmez, belki 12-15 ay sonra NATO’nun dağılmaya başlayacağını göreceğiz” ifadesini kullandı.
Ukrayna’daki çatışmanın uzaması, ABD’nin de en kısa sürede çözüm yönünde adım atmaması durumunda NATO’nun dağılacağını kaydeden Wilkerson, yapılan anketlerin, Batı ülkelerinde vatandaşların iktidarlarının mevcut Ukrayna politikasından rahatsız olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya ortak yardımın NATO’yu pekiştireceği yönündeki sözlerinin aksine Ukrayna’daki olayların tam tersi sonuçlara yol açacağını söyleyen Wilkerson, mevcut Avrupalı liderlerin yerini ittifakın çökmesine katkıda bulunacak kişilerin alacağını kaydetti.